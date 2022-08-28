紐約初選不敵「鈔能力」 牛毓琳或11月再戰

牛毓琳平均每票支出僅為13元，她仍有可能11月用勞工家庭黨提名，再戰高德曼。(美聯社)

出身富豪世家的前川普彈劾案檢察官高德曼(Dan Goldman)，贏得紐約市國會議員第十選區選舉；數據顯示，在高德曼所獲選票中，平均每票競選支出高達239元，排在第二名的州眾議員 牛毓琳僅為13元；牛毓琳此前就抨擊高德曼企圖「買來」國會議員一職，而且她仍有可能在11月普選中，用勞工 家庭黨(Working Families Party)提名 ，再戰高德曼。

高德曼出身猶太富豪世家，其曾祖父母是李維斯(Levi's)服飾創始人，人脈及財源廣闊，他此前就曾自掏腰包400萬元用於競選；初選中，高德曼得票1萬6686張，假設他將400萬元競選經費全部支出，每張得票花費將高達239元；另一位自掏腰包助選的是州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)，自己出資40萬4000元助選，但她僅得票3991張，換算每票花費為101.22元。

不過聯邦選舉委員會(Federal Elections Commission)的競選財務申報上次截止為8月3日，選前最後三周各參選人的支出情況尚不明朗，要等到下次申報的10月中旬才能得知；若按照至3日的最新更新數據計算，高德曼已經支出251萬元，每票支出為150元，文雅麗則為26元。

除高德曼外，現國會議員瓊斯(Mondaire Jones)也彈藥充足，已支出240萬元；瓊斯在初選日得票1萬1700張，排名第三，每票支出至少204元。

排名第二的牛毓琳與高德曼和瓊斯相比，就顯得相當寒磣，僅支出20萬5000元，她得票1萬5380票，平均每票支出13元，且與高德曼得票僅差1300票。