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紐約初選不敵「鈔能力」 牛毓琳或11月再戰

記者和釗宇 / 紐約報導
牛毓琳平均每票支出僅為13元，她仍有可能11月用勞工家庭黨提名，再戰高德曼。(美聯社)
牛毓琳平均每票支出僅為13元，她仍有可能11月用勞工家庭黨提名，再戰高德曼。(美聯社)

出身富豪世家的前川普彈劾案檢察官高德曼(Dan Goldman)，贏得紐約市國會議員第十選區選舉；數據顯示，在高德曼所獲選票中，平均每票競選支出高達239元，排在第二名的州眾議員牛毓琳僅為13元；牛毓琳此前就抨擊高德曼企圖「買來」國會議員一職，而且她仍有可能在11月普選中，用勞工家庭黨(Working Families Party)提名，再戰高德曼。

高德曼出身猶太富豪世家，其曾祖父母是李維斯(Levi's)服飾創始人，人脈及財源廣闊，他此前就曾自掏腰包400萬元用於競選；初選中，高德曼得票1萬6686張，假設他將400萬元競選經費全部支出，每張得票花費將高達239元；另一位自掏腰包助選的是州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)，自己出資40萬4000元助選，但她僅得票3991張，換算每票花費為101.22元。

不過聯邦選舉委員會(Federal Elections Commission)的競選財務申報上次截止為8月3日，選前最後三周各參選人的支出情況尚不明朗，要等到下次申報的10月中旬才能得知；若按照至3日的最新更新數據計算，高德曼已經支出251萬元，每票支出為150元，文雅麗則為26元。

除高德曼外，現國會議員瓊斯(Mondaire Jones)也彈藥充足，已支出240萬元；瓊斯在初選日得票1萬1700張，排名第三，每票支出至少204元。

排名第二的牛毓琳與高德曼和瓊斯相比，就顯得相當寒磣，僅支出20萬5000元，她得票1萬5380票，平均每票支出13元，且與高德曼得票僅差1300票。

在競選花費如此懸殊的情況下，顯示出牛毓琳領銜進步派的實力，她在初選前聯合瓊斯舉行記者會，指責高德曼用金錢「購買」國會議員；牛毓琳目前尚未認輸，仍寄望於不在籍選票，而且她也有可能以勞工家庭黨的提名，11月普選再戰高德曼。

高德曼所獲選票中，平均每票的競選支出高達239元。(記者和釗宇／攝影)
高德曼所獲選票中，平均每票的競選支出高達239元。(記者和釗宇／攝影)

眾議員 提名 勞工

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