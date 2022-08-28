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紐約初選冷清…投票率僅13% 第10選區19%

記者和釗宇 / 紐約報導
包含曼哈頓華埠、布碌崙(布魯克林)華社在內的第十選區，投票率為19%，高於全市平均水平。(記者和釗宇／攝影)
包含曼哈頓華埠、布碌崙(布魯克林)華社在內的第十選區，投票率為19%，高於全市平均水平。(記者和釗宇／攝影)

紐約市國會議員和州眾議員初選本周落下帷幕，雖國會議員第10選區、第12選區兩場焦點戰關注度極高，但選情低迷，全市投票率僅為13%，包含曼哈頓華埠、布碌崙(布魯克林)華社在內的第10選區，投票率則為19%；華社領袖表示，華社選民應更重視初選，因為在小選區，初選票才能發揮更大作用。

由於選區地圖重畫，今年紐約州初選分為兩次舉行；選舉委員會數據顯示，全市共有210萬合格選民可投票，其中有200萬民主黨選民和12萬9000共和黨選民；截至目前共計入28萬1000票，意味著全市投票率僅有13%；不過，全市有大約20萬只需參加州參議員初選的合格選民，加上未計入的不在籍選票，最終的投票率可能小幅上升。

全市投票率低迷之下，第12選區和第10選區兩場關鍵選戰的投票率達到20%左右，分居全市各選區第一、二位；在第12選區兩名國會老將的對決中，納德勒(Jerry Nadler)以55%的得票率擊敗梅隆尼(Carolyn Maloney)，該選區初選的投票率為24%。

第十選區無現任國會議員代表導致群雄逐鹿，共有13名參選人登上選票；前川普彈劾案檢察官高德曼(Dan Goldman)以25.7%的得票率自行宣布勝選，華裔州眾議員牛毓琳以23.7%的得票率屈居第二，但尚未認輸，仍寄希望於不在籍選票開出，第10選區初選的投票率為19%。

民主黨65區黨代表于金山表示，華人的投票熱情仍有待提高，呼籲華人選民提高對初選的重視；于金山表示，初選機制讓少數人可以決定選舉結果，「初選的投票率只有10%左右，進步派只需要控制這個少數，就能脫穎而出，到普選自動當選。」

他說，華人應當懂得初選的重要性，「只注重普選影響力就小很多，我們不可能在普選中成為多數；華裔既是少數，若集中力量參加初選，就有可能變成多數；尤其是在小選區，參加初選才能發揮選票的最大功能。」

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