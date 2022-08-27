反仇亞 紐約曼哈頓地檢獲170萬經費 創最高紀錄

為遏止不斷上漲的仇恨犯罪，紐約市府撥款曼哈頓地區檢察官辦公室的仇恨犯罪小組170萬元，創下最高紀錄。(Getty Images)

為遏止近年來不斷上漲的仇恨犯罪 ，紐約市府近日向曼哈頓 地區檢察官 辦公室的仇恨犯罪小組(Hate Crimes Unit)撥款170萬元經費，創下最高紀錄；官員們表示，該資金將可支持其辦公室外展工作，及雇用人員進行起訴前的案件研究。

自疫情爆發以來，全市的仇恨犯罪一直穩步上升，根據市警數據，今年迄今發生的仇恨犯罪案數已比2021年增加近16%；曼哈頓地檢辦公室堆積的案件數也是「有史以來最高」，目前已達到99起，其中還包含去年尚未處理的積壓案。

曼哈頓地檢堆積的仇恨犯罪案件數呈「有史以來最高」。(記者張晨／攝影)

為增加多語言翻譯，並雇用更多調查分析員、助理檢察官、社區合作協調員和受害者服務宣導，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)於去年初向市府申請撥款，於今年6月獲市議會批准。

地檢辦公室的庭審部門目前有數百名檢察官，綜合處理各種案件，但白艾榮表示，希望集結約20名助理檢察官，受訓後組成一個專門處理仇恨犯罪案件的團隊。

白艾榮說，建立調查能力也是處理仇恨犯罪的關鍵，這類犯罪比其他類型的犯罪需要更嚴格的調查過程，以及明確、以示偏見的證據；這意味著要檢查社交媒體，私人信件往來等，追根溯源至嫌犯此前是否曾發表過仇恨言論，或者是否與仇恨組織有任何關聯；「這都需要人力支持。」

據悉，目前曼哈頓地檢辦公室沒有會說普通話、廣東話、韓語的亞裔顧問；但辦公室希望填補這些角色，並增加以亞太裔群體為主導的宣傳、外展職位，將受害者與安全規畫、語言翻譯支持或移民資源等聯繫起來。

該辦公室仇恨犯罪小組組長于漢娜(Hannah Yu，音譯)表示，針對個人的犯罪，尤其是仇恨犯罪，會對社區產生非常大的影響——社區會感覺他們成為攻擊者的活靶子；「而這筆資金將真正幫助我們解決工作資源配置上的困難，以達到幫助更多受害者得到公正的目的。」