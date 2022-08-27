疑住所賣淫 法拉盛華女被刺身亡 監控拍到嫌犯身影

華女的屍體被運出公寓。(記者牟蘭／攝影)

一名居住在皇后區法拉盛41路的華裔 女性，26日凌晨在住所內被他人捅多刀身亡，頸部被割傷，胸前也有多處刀傷，被發現時躺在床邊血泊中，至截稿前尚未公布她的姓名；周邊的鄰居指，這名女性來自中國湖北，疑在住所內賣春，嫌犯作案後逃離現場，但已被監控錄像拍下視頻。

影音來源：記者牟蘭

根據警方消息，市警109分局警員26日上午7時左右接獲報案，指在41路近大學點 大道(College Point Blvd.)附近的一棟商住混合樓的五層公寓內發生一起命案；警方趕往現場後，發現一名躺在血泊內的華裔女性，已沒有知覺，救援人員宣布當場死亡。

109分局的警員、市警刑事調查科的探員以及多位警佐自當天上午7時開始，在案發地點取證，被害者的屍體於下午2時30分左右被運出大樓，送往法醫處調查死因，至截稿前案件仍在調查中，嫌犯仍在逃。

在案發地點附近開店的黃女士指，她當天上班時被案發大樓的住戶告知有命案發生，據她了解，死者來自中國湖北省，小名叫「ViVi」，年齡約在40歲左右。

黃女士說，自疫情爆發後，41路的治安變差，常發生劫案，附近有賭場經營，還有華女 在公寓樓內賣春，感到不安，呼籲警方加派人手，嚴打犯罪。

據了解，死者住在該棟樓已有二至三年，其鄰居在接受採訪時表示，案發前一天她才打過電話給死者，死者還跑去找她，「當時沒有發現任何問題。」

一名居住在法拉盛41路的華女26日凌晨，在住所內被他人捅多刀身亡。(記者牟蘭／攝影)

知情人士指，死者疑在住所中賣春，被他人在屋內刺傷多刀，頸部刀傷明顯，與她同住的男性室友於當天上午7時許，發現死者躺在血泊後立刻報警求助，至截稿前，警方仍在對該名室友仔細訊問，未公布死者姓名。

根據市警公布消息，死者胸前還有多處刀傷；該名知情人士表示，嫌犯作案後戴口罩逃離現場，被附近的監控錄像拍下，已交由警方偵辦。

案發現場另有多名附近商家證實，案發的樓宇內有住戶經營賣春，但拒絕透露更多細節。