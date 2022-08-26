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開學近了 紐約州公校免費餐點盡速申請

記者張心／紐約報導
由於聯邦午餐計畫已到期，紐約州公校學生需重新申請免費早午餐。(美聯社)
由於聯邦午餐計畫已到期，紐約州公校學生需重新申請免費早午餐。(美聯社)

疫情期間聯邦提供的公校免費膳食計畫已於上學年到期，新學年想繼續獲得免費早午餐的紐約州公校學生，家長應盡快在「兒童免飢餓」(No Kid Hungry)官網填寫申請信息。

聯邦午餐計畫和「疫情電子福利轉帳」(Pandemic Electronic Benefit Transfer Program Food Benefits)等項目已確定不再繼續，如果紐約州的學生希望繼續獲得免費或減價餐點，需要家長按照疫情前的流程，於開學前盡快提交「兒童免飢餓」福利申請。

「數十萬依賴學校供餐的孩子們，將在兩周內重返校園，擔心家長不知道最新的免費餐點申請信息，等知道了已經過申請季。」「兒童免飢餓」組織總監莎貝拉(Rachel Sabella)25日表示，「必須確保通知家長盡快填寫這些免費和減價餐點申請表格，以便子女在9月開學後獲得照顧。」

申請免費餐點可在「兒童免飢餓」網站填寫並提交個人信息：https://hungersolutionsny.org/federal-nutrition-programs/school-meals/school-meal-application-toolkit/。

紐約市教育局最新公告指，將繼續為到校生提供免費早餐和午餐，但具體信息需聯繫校方，也可參考市教育局網站最新通知：https://www.schools.nyc.gov/school-life/food。

紐約州想要繼續獲得免費或減價早午餐的學生，需要盡快提交申請。(取自「兒童免飢餓」...
紐約州想要繼續獲得免費或減價早午餐的學生，需要盡快提交申請。(取自「兒童免飢餓」官網)
由於聯邦午餐計畫已到期，紐約州公校學生需重新申請免費早午餐。(紐約市長辦公室提供...
由於聯邦午餐計畫已到期，紐約州公校學生需重新申請免費早午餐。(紐約市長辦公室提供)

教育局 疫情 紐約州

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