霍楚挺縮班 最快新學年上路

霍楚透露正在就縮小班級規模法案某些細節，同紐約市長亞當斯達成最後協議。(州長辦公室提供)

州長霍楚 (Kathy Hochul)25日首次明確表態支持「縮小班級規模」法案，透露正就某些細節與紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)達成最後協議，預計未來幾天，州、市府將發表聯合公告，不排除該法案即刻生效，新學年即可上路。

縮小班級規模法案(簡稱「縮班案」)6月2日於州參眾兩會通過後，即遭到亞當斯和紐約市教育局強烈反對，當局甚至不惜以大規模削減教育經費為「籌碼」，抵制縮班案在紐約市的推行。此舉導致縮班案獲得更多的商議空間，所以並未在6月30日，同該法案綁定的「延長市長控制權」提案一起經霍楚簽字生效。

這期間始終未對縮班案發表意見的霍楚，25日受訪時首度透露「自己一直在密切關注，且傾向於支持」，「我昨天和亞當斯就此問題對話，只有一些細節問題需要再商議，預計未來幾天就會公開一項決議。」霍楚表示，能理解亞當斯顧慮的預算問題，「所以正考慮修改某些內容，以確保縮班案能即刻生效，但將於明年由州議會再次修改。」

縮班案在州參眾議會只有六票反對，規定在2027年以前，將紐約市學前班到三年級的班級人數限制在20人，四年級到八年級為23人，高中班級人數25人；法案的支持者認為，縮小的班級規模有助提高學生成績、出勤率和課堂參與度。

「州長現在就應該簽署縮班案，因為新學年即將開始。」提案者之一、州參議員劉醇逸表示，州兩會有否決權，不會接受州長關於某些條例修訂的要求。教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)也發表聲明稱，全市家長、教師和學生們，都希望州長盡快簽署。