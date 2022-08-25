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醫院建議：臨近開學 別忘帶子女健檢打疫苗

記者張心／紐約報導
開學在即，市公立醫院系統建議學生進行全面體檢並接種疫苗。(市議會提供)
開學在即，市公立醫院系統建議學生進行全面體檢並接種疫苗。(市議會提供)

距離9月8日公校開學已進入倒計時，市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)24日呼籲家長在開學前，盡快帶孩子進行全面的健康檢查和疫苗接種。

市府要求從幼稚園到高中，公校、私校新生，入校前必須進行相關體檢，包括視力、聽力、貧血、鉛含量等測試。其中鉛含量超標會導致學習和行為問題、對大腦和神經系統造成損傷、生長和發展緩慢並造成聽力和語言障礙。

由於新冠病毒和小兒麻痺症(polio)等傳染病仍在紐約市形成陰影，市公立醫院系統也建議兩歲到18歲的學生，在開學前接種小兒麻痺症疫苗(Poliovirus)、DTaP疫苗(白喉、破傷風、百日咳)、MMR疫苗(麻疹、腮腺炎、風疹)、水痘疫苗(Varicella)和乙型肝炎疫苗(Hepatitis B)。

目前六個月大到17歲的學生也批准接種新冠疫苗，其中六個月至四歲、屬於市公立醫院系統的兒童，建議致電家庭兒科醫生進行預約；5歲至17歲的市公立醫院系統客戶，可在該網站直接預約：https://covid19.nychealthandhospitals.org/COVIDVaxEligibility；非市公立醫院系統的孩子，可在https://vaccinefinder.nyc.gov/查找接種點，或撥打(877) 829-4692預約。

新學年的流感疫苗也已更新，建議五歲以下兒童盡快施打，因為該年齡段易患流感併發症，包括肺炎、脫水及死亡；流感疫苗可同其他疫苗同時接種。

更多返校健康信息可參考：https://www.nychealthandhospitals.org/blog/back-to-school-2022-events/。

開學在即，市公立醫院系統建議學生進行全面體檢並接種疫苗。(市議會提供)
開學在即，市公立醫院系統建議學生進行全面體檢並接種疫苗。(市議會提供)

流感疫苗 公校 紐約市

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