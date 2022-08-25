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猴痘疫苗改皮內注射 紐約市擴大施打

記者張心／紐約報導
紐約市衛生局宣布將採用全新的「皮內注射」猴痘疫苗接種策略，市衛生局長瓦桑(右二)回答舒曼琳(右一)等市議員提問。(市議會提供)
紐約市衛生局宣布將採用全新的「皮內注射」猴痘疫苗接種策略，市衛生局長瓦桑(右二)回答舒曼琳(右一)等市議員提問。(市議會提供)

紐約市衛生局宣布將採用「皮內注射」猴痘疫苗接種策略，24日再度發放逾1萬2000首劑疫苗接種預約，第二劑接種機會最快下周公布；市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)當日接受市議會公聽問答，承諾「皮內注射」安全且防禦效果與傳統注射方式相當，透露西語裔25至34歲男子為當前染疫主要群體，並表示學校不是大規模傳染源、家長無須擔心。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)日前緊急授權，允許以「皮內注射」方法直接將猴痘疫苗注射到皮膚表層下方(intradermal)，而不再用當前的皮下注射方法(subcutaneous)，為符合條件的18歲及以上人群接種猴痘疫苗；此轉變能以更少的劑量促使人體產生同樣的免疫反應，也意味每瓶猴痘疫苗可以用來保護更多人，從此前的一瓶疫苗只能用於一人，現在可多達五人。

「紐約疫苗供應嚴重依賴聯邦，要求必須根據最新注射方式轉變，才會繼續供應。」瓦桑在市議會猴痘信息公聽會表示，聯邦的疫苗也處於短缺狀態，不得不採取變通措施，推進大規模、公平的猴痘疫苗普及；目前醫學檢測顯示，單劑疫苗已能提供顯著保護。

市議會醫療委員會主席、皇后區市議員舒曼琳(Lynn Schulman)就皮內注射安全性和持久性提出質疑，「注射更少的劑量是否意味著要經常性施打？」瓦桑回應，皮內注射主要出於公平性，「根據臨床數據，皮內注射和皮下注射提供的免疫能力完全相同，不僅安全有效，也不需要頻繁施打。」

瓦桑也表示，市衛生局發現猴痘在紐約市的傳播率已明顯放緩，「檢測在增加但感染率降低，是個好跡象，顯示對高危人群大量注射的策略有效。」他透露，當前的感染患者中，西語裔25至34歲男性為主，「避免染疫的最好方式，就是規避與多個伴侶發生性接觸或其他親密接觸。」

開學在即，面對市議會憂心學校成為大規模傳染點，瓦桑不認為學校是猴痘病毒的主要傳播源，「學校的猴痘預防，我們目前主要在和大學合作宣傳，也進行社區科普，降低人們對學校猴痘風險的誤解。」此外，市衛生局也致力推進猴痘病毒的重新命名，「很多人開始攻擊猴子，但人感染這個病毒和接觸猴子沒有明確關係。」

猴痘疫苗預約可通過vax4nyc.nyc.gov/monkeypox，或撥打(877) 829-4692熱線；猴痘疫情、疫苗、預防信息免費短信提醒，可發信息MONKEYPOX到692-692註冊。

猴痘 疫苗 檢測

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