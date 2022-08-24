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紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

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高德曼支持者：重視治安贏人心

記者和釗宇╱紐約即時報導
高德曼於開票夜宣布勝選。(記者和釗宇╱攝影)
高德曼於開票夜宣布勝選。(記者和釗宇╱攝影)

紐約市國會議員初選23日落下帷幕，第十選區國會議員民主黨初選中，前川普彈劾案檢察官高德曼(Dan Goldman)得票率暫時領先，他已於當晚宣布勝選，牛毓琳則暫未認輸。根據市選舉委員會數據，該選區選民共申請2萬1502張不在籍選票，有待計票確認官方結果。

經過選區重畫後的第十選區包含曼哈頓華埠和布碌崙(布魯克林)8大道華裔社區，無現任國會議員代表，引來政壇各路人士混戰，有多達12人參與角逐，除高德曼外，還有市議員利華娜(Carlina Rivera)、州眾議員牛毓琳、現任國會議員瓊斯(Mondaire Jones)等。

在此前幾次民調中，利華娜、牛毓琳、高德曼一直穩居前三，而高德曼在斬獲紐約時報背書後，支持率後來居上，在最新民調中排在第一；高德曼出身猶太世家，其曾祖父母是李維斯(Levi's)服飾創始人，家族人脈、財源廣闊，此前就曾自掏腰包200萬元用於競選；第十選區有近半選民是白人，而且也包含了多個猶太社區，也是高德曼基本盤的重要來源。

和其他主要參選人相比，高德曼的政見偏向溫和派，他支持收緊保釋制度改善公共安全，嚴打仇恨犯罪，並全力支持小商業者；由於其溫和派的立場，川普甚至也背書高德曼，意在打壓進步派；此外，他也獲得州參議員霍伊曼(Brad Hoylman)及第65選區民主黨州眾議員候選人李榮恩(Grace Lee)背書。

高德曼的溫和派主張也受到不少華裔社區人士青睞，大華埠民權聯盟執行總監王鏑、「堅尼路以南鄰里聯盟」(NUBC)發起人李卓勳、布碌崙社聯會主席費小蓮、松柏之家社區服務中心主席李宗保和美國都斛同鄉總會會長王偉明等，均支持高德曼。

王鏑表示，高德曼是幾個主要參選人之中唯一強調公共安全的參選人，「對我們華裔來講，我們最關心的並不是移民或者住房，我們最關心的是治安問題；高德曼勝利，我認為就是因為他注重治安。」

費小蓮和王偉明則表示，高德曼和社區私下見面，「我認為他作為檢察官，很有經驗，他強調公共治安和槍枝管控，我覺得他能夠幫助社區；而且，猶太人的生活習慣和我們華裔很像。」

高德曼感謝各界支持。(記者和釗宇╱攝影)
高德曼感謝各界支持。(記者和釗宇╱攝影)

華裔 猶太 華埠

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