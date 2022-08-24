利華娜：將與勝選者緊密合作

利華娜感謝社區及義工的支持。(記者張心╱攝影)

紐約州第十選區國會眾議員民主黨 參選人、現任市議員利華娜(Carlina Rivera)在23日初選中惜敗，票數排名第四。她表示，自己非常希望代表從小長大的地方，想要幫助民眾解決從住房到治安等公共議題，「我們需要有草根背景的民代，展示底層群眾的強大力量。」

面對競爭對手最終當選，是否未來合作會有壓力，利華娜表示，「我是一個熱愛合作的人，無論最終誰代表第十選區，我都會和他緊密合作，一同將社區建設更好。」

跟隨利華娜工作了五年的陳小君表示，利華娜是非常接地氣的民代，相比高德曼更加了解社區，很希望她能夠當選，「但我們也堅信她會有美好的未來，這次華埠選區也很冷清，投票 的人不多，希望未來還是有更多的華人積極參與投票。」

38歲的利華娜為波多黎各裔，生於曼哈頓下東城，大學新聞系畢業後投入公共政策事業，2017年當選市議會第二選區市議員，2021年連任。她主張注資打擊仇亞犯罪、擴大資優班項目、提供可負擔住房等迫在眉睫的紐約議題。

利華娜此前獲多位重量級人物背書，包括前美國駐華大使駱家輝、國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)、艾斯柏(Adriano Espaillat)、曼哈頓區長李文(Mark Levine)、布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)、市議長歐德思(Adrienne Adams)、市議員黃敏儀、聯合民主黨(UDO)、州眾議員65選區D區民主黨男性黨代表于金山等。