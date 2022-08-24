牛毓琳支持者 ：結果將讓華社滿意

牛毓琳在同僚見證下感謝競選一路的支持者。(記者張晨/攝影)

紐約市國會議員初選23日落下帷幕，在最受關注的第十選區國會議員民主黨初選中，前川普彈劾案檢察官高德曼(Dan Goldman)宣布勝選，但緊隨其後的牛毓琳卻在慶功宴表示「每張選票開出前，所有言論都不足為懼」，預計需要等待開出不在籍選票才能決出勝負。

雖暫時落後，牛毓琳當晚在眾人的歡呼中進場和支持者擁抱。支持者們稱呼牛毓琳是華埠 的「基層」，外賣從業者聯合會會長陳鍵榕表示，「每個熱門候選人都是進步派，但當你真的細聽他們的政見，每個人的關注點都在西語裔、非洲裔身上的時候，牛毓琳依舊非常關注華裔 社區。」

牛毓琳表示，這是一場奇幻之旅，她感謝所有的背書和競選團隊以及義工的支持；「我篤信人民的力量，從開始到現在，民主自由一定在多數人手中，但在沒開出每張選票之前，所有言論都為時過早。」

州參議員劉醇逸也到慶功宴現場見證，他表示，競選尚未結束，而結果也定會讓華裔社區滿意，因為牛毓琳已經「贏了」——如果你看到這滿屋的年輕義工，她已經用一己之力影響了新一代，他們可能成為未來的政治領袖，這才是比勝選更為重要的。

他說，人們太容易以偏概全，用一點就否認全盤，但牛毓琳在職六年期間的貢獻有目共睹，她始終是一名優秀的政客。

牛毓琳此前曾因進步派思想與反警言論受到部分華人選民質疑，她支持的「亞裔 細分法案」也被一些選民詬病，稱其一心要走「主流社會」道路；牛毓琳表示，只是想通過更多的溝通和理解，為亞裔爭取到更多資源和話語權。

陳果仁表妹、紐約公校教師譚歡欣表示，自己在布碌崙(布魯克林)日落公園任教，但在曼哈頓華埠長大，這兩個社區都對她意義深遠，而牛毓琳作為州議會進步派發言者，是連結第十選區多元化的不二人選；「不管她能否勝選，今天能和她站在一起，都是榮耀。」

華埠社區人士陳家齡也把選票投給了牛毓琳，「疫情後你立馬能看見許多『假英雄』跳出來，但真英雄卻在至暗時刻默默無聞。」他認為牛毓琳就是這樣的「無名英雄」。