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牛毓琳支持者 ：結果將讓華社滿意

記者張晨／紐約即時報導
牛毓琳在同僚見證下感謝競選一路的支持者。(記者張晨/攝影)
牛毓琳在同僚見證下感謝競選一路的支持者。(記者張晨/攝影)

紐約市國會議員初選23日落下帷幕，在最受關注的第十選區國會議員民主黨初選中，前川普彈劾案檢察官高德曼(Dan Goldman)宣布勝選，但緊隨其後的牛毓琳卻在慶功宴表示「每張選票開出前，所有言論都不足為懼」，預計需要等待開出不在籍選票才能決出勝負。

雖暫時落後，牛毓琳當晚在眾人的歡呼中進場和支持者擁抱。支持者們稱呼牛毓琳是華埠的「基層」，外賣從業者聯合會會長陳鍵榕表示，「每個熱門候選人都是進步派，但當你真的細聽他們的政見，每個人的關注點都在西語裔、非洲裔身上的時候，牛毓琳依舊非常關注華裔社區。」

牛毓琳表示，這是一場奇幻之旅，她感謝所有的背書和競選團隊以及義工的支持；「我篤信人民的力量，從開始到現在，民主自由一定在多數人手中，但在沒開出每張選票之前，所有言論都為時過早。」

州參議員劉醇逸也到慶功宴現場見證，他表示，競選尚未結束，而結果也定會讓華裔社區滿意，因為牛毓琳已經「贏了」——如果你看到這滿屋的年輕義工，她已經用一己之力影響了新一代，他們可能成為未來的政治領袖，這才是比勝選更為重要的。

他說，人們太容易以偏概全，用一點就否認全盤，但牛毓琳在職六年期間的貢獻有目共睹，她始終是一名優秀的政客。

牛毓琳此前曾因進步派思想與反警言論受到部分華人選民質疑，她支持的「亞裔細分法案」也被一些選民詬病，稱其一心要走「主流社會」道路；牛毓琳表示，只是想通過更多的溝通和理解，為亞裔爭取到更多資源和話語權。

陳果仁表妹、紐約公校教師譚歡欣表示，自己在布碌崙(布魯克林)日落公園任教，但在曼哈頓華埠長大，這兩個社區都對她意義深遠，而牛毓琳作為州議會進步派發言者，是連結第十選區多元化的不二人選；「不管她能否勝選，今天能和她站在一起，都是榮耀。」

華埠社區人士陳家齡也把選票投給了牛毓琳，「疫情後你立馬能看見許多『假英雄』跳出來，但真英雄卻在至暗時刻默默無聞。」他認為牛毓琳就是這樣的「無名英雄」。

牛毓琳的多項重要背書包括，市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫(Ron Kim)、波士頓市長吳弭(Michelle Wu)以及舊金山首位亞裔市府律師邱信福(David Chiu)。

牛毓琳在同僚見證下感謝競選一路的支持者。(記者張晨/攝影)
牛毓琳在同僚見證下感謝競選一路的支持者。(記者張晨/攝影)
劉醇逸說牛毓琳的勝利是她以一己之力激勵了新一代人成為未來政治領袖的決心。(記者張...
劉醇逸說牛毓琳的勝利是她以一己之力激勵了新一代人成為未來政治領袖的決心。(記者張晨/攝影)

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