我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

皇后區商用車違停多 市警嚴打開罰

記者鄭怡嫣／紐約報導
109分局近日執法，拖走商用卡車。(取自109分局推特)
109分局近日執法，拖走商用卡車。(取自109分局推特)

皇后區愈來愈多商用車趁夜間，違規停靠在住宅區街道，影響居民生活並製造噪音，市長亞當斯(Eric Adams)23日宣布與市警合作，在南皇后區展開夜間「嚴打行動」(Heavy Duty Enforcement)，執法人員將違規車輛拖走、鎖住車胎或開罰單，五天內，市警局已開了近600張罰單並拖走55輛違規商用車。

紐約市禁止大型商用車在晚9時至清晨5時間停靠住宅區的街道，然而仍有許多司機鑽空檔，影響民眾生活，對此亞當斯宣布，「嚴打行動」從15日晚啟動，調動皇后區南部巡邏隊、市警局交通部、交通執法代理、以及皇后區103、105、113局，至南皇后區各地執法。

根據數據，五天之內，市警局共開了597張罰單、鎖住89輛車的車胎、並將55輛違章停靠的商用車拖走；亞當斯表示，長期以來，大型商用車一直在皇后區多個社區違規停車，不能讓街區變成非法停車場。

商用車違規停車在法拉盛也很常見，根據轄管的109分局社區協調警員(NCO)瓦爾茲克(James Walczyk)，商用車違規過夜停車一直困擾皇后區東北部的居民，109分局也經常接到相關的投訴，曾就該問題與111分局聯合執法，近日還將違停在147街與11大道間跨島公園大道(Cross Island Pkwy.)路段的商用車拖走，他呼籲受困擾的居民撥打311舉報。

法拉盛市議員黃敏儀23日表示，對於住在和賀若斯哈汀快速道路(Horace Harding Expressway)周邊的居民，這個問題很嚴重，商用車長時間停靠，辦公室也收到多起來自居民的投訴，包括大型貨車、18輪大卡車，有的卡車引擎空轉停在路上，污染空氣，理解長途司機的辛苦以及根據聯邦法規不得不沿途休息，但住宅街道不能淪為非法停車場。

皇后區 亞當斯 法拉盛

上一則

法拉盛華人公寓 2匪持槍搶劫路人

下一則

近4000磅中國月餅等貨品未申報 遭紐約海關沒收銷毀

延伸閱讀

刪公校預算 紐約市府遭夾攻

刪公校預算 紐約市府遭夾攻
法拉盛「夏末嘉年華」吸引逾千人 歡迎捐書與文具

法拉盛「夏末嘉年華」吸引逾千人 歡迎捐書與文具
8／24法拉盛耆老防詐騙座談

8／24法拉盛耆老防詐騙座談
按摩店女員工遭強迫賣淫 紐約法拉盛華男被起訴

按摩店女員工遭強迫賣淫 紐約法拉盛華男被起訴
亞當斯 力挺溫和派民主黨參選人

亞當斯 力挺溫和派民主黨參選人

熱門新聞

視頻中的餃子館是位於茂比利街的「京津有味」餃子館。(TikTok用戶@brettconti視頻截圖)

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

2022-08-20 13:54
孫同學被石頭砸中腦後部。(孫同學提供)

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

2022-08-19 12:06
店主甄振培(左)和譚艷娟在餃子館的開放廚房內。(記者張晨／攝影)

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

2022-08-21 07:45
布碌崙貝瑞吉Rose Spa按摩店外景。(取自谷歌地圖)

按摩店女員工遭強迫賣淫 紐約法拉盛華男被起訴

2022-08-22 21:43
視頻中的餃子館是位於茂比利街的「京津有味」餃子館。(TikTok用戶@brettconti視頻截圖)

白人網紅：餃子餡是老鼠肉？ 華埠餐廳被黑

2022-08-21 07:41
布碌崙州眾議員寇頓19日與當地華人、義大利裔美國人於班森賀召開記者會，譴責市教育局對族群文化的不尊重。(記者顏潔恩/攝影)

農曆年遇周末 公校校曆剔除

2022-08-20 07:43

超人氣

更多 >
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治