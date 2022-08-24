皇后區商用車違停多 市警嚴打開罰

109分局近日執法，拖走商用卡車。(取自109分局推特)

皇后區 愈來愈多商用車趁夜間，違規停靠在住宅區街道，影響居民生活並製造噪音，市長亞當斯 (Eric Adams)23日宣布與市警合作，在南皇后區展開夜間「嚴打行動」(Heavy Duty Enforcement)，執法人員將違規車輛拖走、鎖住車胎或開罰單，五天內，市警局已開了近600張罰單並拖走55輛違規商用車。

紐約市禁止大型商用車在晚9時至清晨5時間停靠住宅區的街道，然而仍有許多司機鑽空檔，影響民眾生活，對此亞當斯宣布，「嚴打行動」從15日晚啟動，調動皇后區南部巡邏隊、市警局交通部、交通執法代理、以及皇后區103、105、113局，至南皇后區各地執法。

根據數據，五天之內，市警局共開了597張罰單、鎖住89輛車的車胎、並將55輛違章停靠的商用車拖走；亞當斯表示，長期以來，大型商用車一直在皇后區多個社區違規停車，不能讓街區變成非法停車場。

商用車違規停車在法拉盛 也很常見，根據轄管的109分局社區協調警員(NCO)瓦爾茲克(James Walczyk)，商用車違規過夜停車一直困擾皇后區東北部的居民，109分局也經常接到相關的投訴，曾就該問題與111分局聯合執法，近日還將違停在147街與11大道間跨島公園大道(Cross Island Pkwy.)路段的商用車拖走，他呼籲受困擾的居民撥打311舉報。

法拉盛市議員黃敏儀23日表示，對於住在和賀若斯哈汀快速道路(Horace Harding Expressway)周邊的居民，這個問題很嚴重，商用車長時間停靠，辦公室也收到多起來自居民的投訴，包括大型貨車、18輪大卡車，有的卡車引擎空轉停在路上，污染空氣，理解長途司機的辛苦以及根據聯邦法規不得不沿途休息，但住宅街道不能淪為非法停車場。