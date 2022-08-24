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近4000磅中國月餅等貨品未申報 遭紐約海關沒收銷毀

記者牟蘭／紐約報導
紐約海關及邊境保護局日前發現一批未經申報的月餅，沒收後銷毀；圖為示意圖。(CBP提供)
紐約海關及邊境保護局日前發現一批未經申報的月餅，沒收後銷毀；圖為示意圖。(CBP提供)

中秋節將至，紐約海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，簡稱CBP)日前消息指，當局在甘迺迪國際機場(JFK)一批從中國寄送到紐約的貨品中，發現未經申報的逾40磅月餅、1200磅橄欖與近2600磅貝類，立即沒收銷毀。

紐約海關及邊境保護局22日指，CBP農業專員18日發現這批從中國寄來的可疑貨品，打開後，發現裝有未經申報40磅月餅以及的1200磅橄欖與近2600磅貝類；因違反聯邦農業部(USDA)相關條例，所有食品被當場銷毀。消息人士指，此次沒收的月餅含蛋黃與燕窩，貝類以蟶子為主，負責的申報公司面臨海關的罰款。

當局指，由於中國曾流行非洲豬瘟(ASF)、傳統豬瘟(CSF)、新城疫(Newcastle disease)、口蹄疫(FMD)與高致命性禽流感(HPAI)等，私運的月餅中含有未經檢驗蛋類與肉類產品可能傳染相關疾病，因此禁止流入美國。

對於貝類，根據聯邦食品暨藥物管理局(FDA)，未經認證水域中打撈的貝類中可能攜帶A肝等病毒，因此紐約州禁止運輸蛤蠣等貝類；此外，未經檢測的蔬菜可能攜帶害蟲，也被限制入境。

當局表示，由於美國某些社區對中國的動物產品有很大的需求，來自中國的相關走私品屢禁不止，呼籲消費者從正規渠道購買；根據2021財年數據，CBP在農產品檢測中發現264種害蟲，阻止了2548種不符合要求的動植物入境。

CBP 邊境 檢測

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