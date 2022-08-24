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紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

記者牟蘭／紐約報導
今年各大超市月餅種類較多，價格較去年同期約漲10%到15%。(記者牟蘭／攝影)
今年各大超市月餅種類較多，價格較去年同期約漲10%到15%。(記者牟蘭／攝影)

香港早先受疫情影響，紐約超市業者指，美心與榮華等產自當地的老牌月餅今年貨源緊缺，榮華月餅部分口味已經售罄，美心月餅遲了數周到貨，網上仿品激增；商家提醒，美心奶黃月餅的定價約為79.9元左右，有防偽標識，若售價在70元以下，顧客需謹防買到仿品。

中美超市的經理吳建錫表示，為避免受疫情影響，各家華人超市今年提前預訂中國與香港的月餅；他說，今年20元到30元左右的月餅種類較多，但因年初香港疫情爆發，以及美國港口審查嚴格，產自相關地區的月餅進口數量較少。

今年各大超市月餅種類較多，但老牌的榮華月餅貨源較少。(記者牟蘭／攝影)
今年各大超市月餅種類較多，但老牌的榮華月餅貨源較少。(記者牟蘭／攝影)

以榮華月餅舉例，各家超市的月餅存量都不多，截至23日，榮華部分口味的月餅已經售罄；他指，美心月餅原定8月初到貨，但延遲約一周，才陸續收到月餅，「大概80多箱」。

由於美心月餅在各大超市「遲到」，皇后區的何女士，8月初通過微信花費逾60元購買一盒美心流心奶黃月餅，用手機掃貨品背後的二維碼後，指她的防偽碼已被查詢，擔憂恐買到仿冒品，立即聯繫賣家，對方否認售賣仿冒月餅，但她也不敢再吃這盒月餅，「60元也不便宜」。

今年各大超市月餅種類較多，價格較去年同期約漲10%到15%左右。(記者牟蘭／攝影...
今年各大超市月餅種類較多，價格較去年同期約漲10%到15%左右。(記者牟蘭／攝影)

吳建錫對此指，去年開始，美國陸續出現仿冒的美心流心奶黃月餅，今年在社群網路售賣疑似仿冒品的數量激增；他說，美心月餅8月中才陸續清關，若顧客在此前購買，應查詢真偽，若美心流心奶黃月餅價格在70元以下，也應提高警覺，「因進貨價都買不到」。

消息人士指，仿冒美心奶黃月餅每盒的售價平均30元左右，一般以65元的價格賣出，正品的價格進價在75元左右，利潤較少。

吳建錫指，若美心流心奶黃月餅價格在70元以下，顧客也應提高警惕。(記者牟蘭／攝影...
吳建錫指，若美心流心奶黃月餅價格在70元以下，顧客也應提高警惕。(記者牟蘭／攝影)

在皇后區有多家門市店的昌發超市老闆王傳厚表示，美心月餅與榮華月餅，各只有一家官方批發商；以美心奶黃月餅為例，每盒都有3D防偽標識，可以手機查詢，呼籲顧客到正規超市購買，避免買到仿冒產品。

王傳厚表示，今年月餅的價格較去年同期調漲10%左右，月餅的品牌種類有所增加，「中國南、北方，馬來西亞還有其他亞洲地區月餅都有」；興旺超市的經理林杰瑞(Jerry Lin，音譯)表示，除提供品牌月餅外，還經營餅店，現烤月餅，每個月餅的售價五到六元，供顧客選擇。

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