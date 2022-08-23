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刪公校預算 紐約市府遭夾攻

記者和釗宇 / 紐約報導
市議會教育委員會22日就紐約市公校新財年預算被刪一事舉行公聽，呼籲市府和市教育局立即恢復被削減的預算。(記者和釗宇／攝影)
市議會教育委員會22日就紐約市公校新財年預算被刪一事舉行公聽，呼籲市府和市教育局立即恢復被削減的預算。(記者和釗宇／攝影)

市議會教育委員會22日就紐約市公校新財年預算被刪一事舉行公聽，市議長歐德思(Adrienne Adams)此前提出決議案，呼籲市府和市教育局立即恢復被削減的預算；市主計長蘭德(Brad Lander)和教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)出席作證，施壓市府恢復相關預算。

市教育局於6月初公布新學年預算，市長亞當斯(Eric Adams)以公校學生人數減少為由，計畫在未來兩年逐步削減公校經費，從今年秋季起減少2.15億元撥款，引起軒然大波，並被家長團體告上法院。市議會和市主計長辦公室表示，市府沒有理由削減預算，因目前仍有超過40億元聯邦撥款可以使用；此前曼哈頓高等法院已經裁決，市議會可以就公校預算再次投票，但市府選擇上訴，此事將通過協商還是法律解決，尚無定論。

歐德思此前提出決議案，呼籲市教育局立即利用未使用的聯邦撥款恢復被削減的預算，目前已得到35名市議員支持；市議會教育委員會主席約瑟夫(Rita Joseph)表示，「市府有資金避免削減公校預算，這對經歷過疫情的公校師生至關重要，現在不是教育局削減預算、對公校造成負面影響的時候。」

市主計長蘭德到場作證說，若預算縮減，全市77%的公校新學期預算都將減少；他說，教育局完全不須削減預算，因為撥給教育局的70億元聯邦撥款中，仍有43億4000萬元沒有運用，教育局只須用其中11%，就可以輕易填補4億6900萬元削減。

穆格魯則表示，他不理解市府為何遲遲不肯動用聯邦資金，此外，也有16億元的州府教育撥款可用，「現在最大的問題是，這筆錢去哪了，會怎麼用？」他建議市議會加強對市教育局的財政監管。

對此，市府發言人表示，亞當斯和教育總監班克斯(David Banks)致力提供最好的教育，「所有公校學生仍能得到100%公平的教育投資，這筆預算幾個月前已經過談判、評估並在市議會投票通過，負責任地根據學生人數減少，進行調整；未來，市府也將為重要項目分配聯邦資金，期待能夠確保學生所需要的資源，在9月按時開學。」

市主計長蘭德到場作證說，若預算縮減，全市77%的的公校新學期預算都將減少。(記者...
市主計長蘭德到場作證說，若預算縮減，全市77%的的公校新學期預算都將減少。(記者和釗宇／攝影)

教育局 預算 公校

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