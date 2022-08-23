華埠開通宵餐廳 社委會反制

曼哈頓第三社區委員會22日通過決議案，除非新餐廳配合調整營業時間，建議州府拒絕核發酒牌。(會議視頻截圖)

曼哈頓華埠 老人公寓「松柏大廈」對街的巴士打街(Baxter St.)91至93號，擬新開一家通宵營業的餐廳Sohogozo，營業時間計畫晚至清晨4時，讓長者住戶擔憂噪音汙染，此前社區已舉行示威；曼哈頓第三社區委員會22日通過決議案，除非該餐廳將關店時間提前至午夜12點，否則建議州酒類管理廳(SLA)拒絕核發該餐廳酒牌。

本報此前報導，原址經營70年的老牌義大利 餐廳Forlini's在今年3月底關門，隨後該處由日裔和西語裔音樂家接手，打算開一間名為Sohogozo的「墨西哥日式融合」餐廳；近日向第三社委會申請酒牌，其中周四至周日的營業時間晚至清晨4時。

然而，附近居民憂心餐館將成為「通宵夜店」，帶來隱憂；松柏大廈住戶此前示威，住戶擔心餐廳徹夜營業，人潮、交通等噪聲一擾亂他們的生活作息；市議員馬泰(Christopher Marte)也已致信州酒類管理廳，要求重新審視該餐廳的申請。

第三社區委員會22日晚舉行餐廳酒牌申請公聽，民眾在會上踴躍發言，強烈反對Sohogozo的營業時間；松柏大廈行政總監黎重旺(Charles Lai)表示，如果按該餐館計畫的清晨4點打烊，會對長者的生活造成極大影響，「我們擔心這家餐廳變成夜店，希望商家能尊重住戶，夜裡安靜一點。」同樣經營餐館的華裔民眾Ricky也說，即便這家餐廳不變成夜店，也無法阻止顧客清晨喝完酒製造噪音。

該餐館業者巴艾斯(Marcelo Baez)表示，希望運營到凌晨4時，因為華埠周邊租金太貴，「需要增加收入才能維持運營，所以選擇深夜繼續營業，但從沒想要打造夜店。」

最終，社區委員會投票通過決議案，對Sohogozo的酒牌申請提出條件，要求該餐館的開門時間不晚於上午11時，並須在午夜12時前打烊，同時應關閉戶外用餐區，不能使用音響和電視，晚10時以後也不能開門開窗，不得現場表演音樂，以免擾民；若該餐廳無法同意以上條件，社委會建議州酒類管理廳拒絕該餐廳的酒牌申請。