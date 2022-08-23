我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤

新冠、猴痘、流感、小兒麻痺都來 今秋將迎疫情風暴

華埠開通宵餐廳 社委會反制

記者和釗宇 / 紐約報導
曼哈頓第三社區委員會22日通過決議案，除非新餐廳配合調整營業時間，建議州府拒絕核發酒牌。(會議視頻截圖)
曼哈頓第三社區委員會22日通過決議案，除非新餐廳配合調整營業時間，建議州府拒絕核發酒牌。(會議視頻截圖)

曼哈頓華埠老人公寓「松柏大廈」對街的巴士打街(Baxter St.)91至93號，擬新開一家通宵營業的餐廳Sohogozo，營業時間計畫晚至清晨4時，讓長者住戶擔憂噪音汙染，此前社區已舉行示威；曼哈頓第三社區委員會22日通過決議案，除非該餐廳將關店時間提前至午夜12點，否則建議州酒類管理廳(SLA)拒絕核發該餐廳酒牌。

本報此前報導，原址經營70年的老牌義大利餐廳Forlini's在今年3月底關門，隨後該處由日裔和西語裔音樂家接手，打算開一間名為Sohogozo的「墨西哥日式融合」餐廳；近日向第三社委會申請酒牌，其中周四至周日的營業時間晚至清晨4時。

然而，附近居民憂心餐館將成為「通宵夜店」，帶來隱憂；松柏大廈住戶此前示威，住戶擔心餐廳徹夜營業，人潮、交通等噪聲一擾亂他們的生活作息；市議員馬泰(Christopher Marte)也已致信州酒類管理廳，要求重新審視該餐廳的申請。

第三社區委員會22日晚舉行餐廳酒牌申請公聽，民眾在會上踴躍發言，強烈反對Sohogozo的營業時間；松柏大廈行政總監黎重旺(Charles Lai)表示，如果按該餐館計畫的清晨4點打烊，會對長者的生活造成極大影響，「我們擔心這家餐廳變成夜店，希望商家能尊重住戶，夜裡安靜一點。」同樣經營餐館的華裔民眾Ricky也說，即便這家餐廳不變成夜店，也無法阻止顧客清晨喝完酒製造噪音。

該餐館業者巴艾斯(Marcelo Baez)表示，希望運營到凌晨4時，因為華埠周邊租金太貴，「需要增加收入才能維持運營，所以選擇深夜繼續營業，但從沒想要打造夜店。」

最終，社區委員會投票通過決議案，對Sohogozo的酒牌申請提出條件，要求該餐館的開門時間不晚於上午11時，並須在午夜12時前打烊，同時應關閉戶外用餐區，不能使用音響和電視，晚10時以後也不能開門開窗，不得現場表演音樂，以免擾民；若該餐廳無法同意以上條件，社委會建議州酒類管理廳拒絕該餐廳的酒牌申請。

華埠 曼哈頓 義大利

上一則

紐約林肯中心 9／10金秋之夜舞蹈音樂會

下一則

刪公校預算 紐約市府遭夾攻

延伸閱讀

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺
聯合民主黨背書利華娜 挺卡范納連任

聯合民主黨背書利華娜 挺卡范納連任
洛市長候選人貝斯 訪中華會館 承諾重視治安等問題

洛市長候選人貝斯 訪中華會館 承諾重視治安等問題
金山華埠 暑期迎來經濟復甦 小業主稱營收趕不上疫情前一半

金山華埠 暑期迎來經濟復甦 小業主稱營收趕不上疫情前一半
盼緩解種族偏見建華埠大屠殺紀念碑 徵設計方案

盼緩解種族偏見建華埠大屠殺紀念碑 徵設計方案

熱門新聞

視頻中的餃子館是位於茂比利街的「京津有味」餃子館。(TikTok用戶@brettconti視頻截圖)

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

2022-08-20 13:54
孫同學被石頭砸中腦後部。(孫同學提供)

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

2022-08-19 12:06
店主甄振培(左)和譚艷娟在餃子館的開放廚房內。(記者張晨／攝影)

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

2022-08-21 07:45
電單車鋰電池充電、保管不當，曾多次於紐約華社引發嚴重火警。(本報檔案照)

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

2022-08-16 07:27
視頻中的餃子館是位於茂比利街的「京津有味」餃子館。(TikTok用戶@brettconti視頻截圖)

白人網紅：餃子餡是老鼠肉？ 華埠餐廳被黑

2022-08-21 07:41
布碌崙州眾議員寇頓19日與當地華人、義大利裔美國人於班森賀召開記者會，譴責市教育局對族群文化的不尊重。(記者顏潔恩/攝影)

農曆年遇周末 公校校曆剔除

2022-08-20 07:43

超人氣

更多 >
北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺
幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局

幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局
社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名

社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名
買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜

買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜
父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號

父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號