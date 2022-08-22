電單車都搶 團夥專劫外賣郎 布碌崙連2起

幾名劫匪在布碌崙格蘭街實施搶劫後逃走。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)一名33歲的亞裔 外賣郎近日遭多名劫匪搶劫財物，市警90分局正以搶劫罪(Robbery)通緝歹徒，呼籲民眾提供線報。

案件發生於8月2日晚10時40分左右，地點為格蘭街(Grand Street)交曼哈頓大道(Manhattan Avenue)附近。案發時，一名33歲的亞裔外賣郎正騎電單車送餐。兩名男性歹徒騎電單車接近受害者，持刀將他推倒在地，導致其左膝與右手受撕裂傷。歹徒搶走價值約2500元的手機 與電單車後，沿格蘭街朝西向列奧納多街(Leonard Street)逃走。

警方指，在此案件發生後的第二天，這三名嫌疑人又在格蘭街794號前對一名54歲的男子下手。三名歹徒接近騎電單車的受害者並將其包圍，其中一人拳擊受害者左臉，將其推下電單車，搶走了受害者的電單車、手機、一張信用卡與錢包後，沿格蘭街朝西逃竄。