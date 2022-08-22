電單車都搶 團夥專劫外賣郎 布碌崙連2起
布碌崙(布魯克林)一名33歲的亞裔外賣郎近日遭多名劫匪搶劫財物，市警90分局正以搶劫罪(Robbery)通緝歹徒，呼籲民眾提供線報。
案件發生於8月2日晚10時40分左右，地點為格蘭街(Grand Street)交曼哈頓大道(Manhattan Avenue)附近。案發時，一名33歲的亞裔外賣郎正騎電單車送餐。兩名男性歹徒騎電單車接近受害者，持刀將他推倒在地，導致其左膝與右手受撕裂傷。歹徒搶走價值約2500元的手機與電單車後，沿格蘭街朝西向列奧納多街(Leonard Street)逃走。
警方指，在此案件發生後的第二天，這三名嫌疑人又在格蘭街794號前對一名54歲的男子下手。三名歹徒接近騎電單車的受害者並將其包圍，其中一人拳擊受害者左臉，將其推下電單車，搶走了受害者的電單車、手機、一張信用卡與錢包後，沿格蘭街朝西逃竄。
警方指，嫌犯年約20歲、中等膚色、共有兩人至四人。呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。
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