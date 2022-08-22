華男騎電動滑板車 班森賀被撞不治

班森賀18大道交74街發生車禍，騎電動滑板車的華男被撞身亡。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華人 聚居的班森賀20日發生死亡車禍 。一名華男騎電動滑板車在一處十字路口遭車輛撞擊身亡。

警方指，交通事故發生在中午12時50分，死者為22歲的華裔男子邱日封(Qiu Rifeng，音譯)。他在人行道上騎著Hover-1 Journey折疊滑板車，並在74街從西往東穿過的18大道 。這時，一輛起亞轎車從北往南行駛，在74街和18大道的路口撞倒他。

據離事發現場不遠的華人商店翁先生介紹，滑板車和轎車相撞的速度很快，被撞男子撞到司機一側車窗後，被甩到車後，重重摔到地上，頭部受重傷。急救人員趕到後，將他送到瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)急救，但因傷勢過重不治。肇事的23歲的男性駕駛在事發後留在現場，接受警方問話，警方暫未逮捕任何人。

據了解，事故地點距離死者住處僅約一個街區。翁先生說，這幾天，18大道正籌備義大利人的Santa Rosalia節，在街道兩邊放置了許多遊樂設施，或許因此擋住轎車駕駛和騎滑板者的視線，應該是導致悲劇的原因之一。

這起致命車禍地點，距離2012年一單車騎士在73街被車撞死，僅一個街區。根據Crash Mapper數據，除了2012年這起事故外，過去的十年中，在18大道、73街和貝瑞吉公園大道(Bay Ridge Parkway)之間的路段，還發生另外50起車禍，並造成60人受傷。