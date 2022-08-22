外賣郎遭撞亡妻憂生計 福建同鄉會送暖2.8萬
51歲福建籍華裔外賣郎鄒希凱上月於布朗士區送餐途中遭車撞而亡，留給妻子孫秀鶯和三個孩子的除了悲痛和失眠，還有80歲的年邁雙親、40萬房貸及兩個孩子尚未著落的大學費用；美國福建同鄉會得知後開始募款，目前得百人伸援2萬8000塊，希望有更多好心人幫助鄒希凱家屬度過難關。
孫秀鶯的安穩人生在上月15日晚被打破，一家的頂梁柱鄒希凱在布朗士遭遇車禍，騎電動車送Uber Eats時被車撞倒，送醫後傷重不治，孫秀鶯到現在還難以入眠，「走不出來，不知道未來怎麼辦。」婚後就沒外出工作過，她現在唯一的指望就是盡快成為一名護工賺錢，「家裏還有40幾萬的房貸，兩個學費沒著落的大學生。」
8月25日是鄒希凱和孫秀鶯一對雙胞胎兒子進入大學的日子，但他們17歲的無憂青春卻不似同齡人那樣輕鬆，「出事後他們總是很早就醒了，感覺像變了個人，比以前懂事多了」孫秀鶯提到孩子們時眼睛會瞬間睜大，聲音也變得更有力量；而關於丈夫的一切，似乎還沒有辦法面對，「我無法回答你，我腦海中關於他的、印象最深的事情，我無法回憶。」
家人難以接受天降厄運為何要由「好人」鄒希凱來承受，「他從小就是個非常好的人，孝順、勤奮，來美25年，一年365天沒有休息，起早貪黑經營著送餐生意。」鄒希凱堂叔的兒子鄒學新說，突然的變故讓全家人錯愕，面對逝者80歲的父親和76歲的母親，大家都不敢對他們多說，「但更難的是家裡還有這麼重的經濟負擔，一切都還沒有著落。」
「福建同鄉會的父老鄉親得知後人人出力，共捐出2萬8000元，先交給鄒希凱家屬應急，未來還會繼續幫忙想辦法」福建同鄉會陳恆在21日組織善款捐贈儀式，與陳學端、林清永、王寅、陳武、王灼官、王永應等代表，慰問家屬，「希望同鄉會能成為鄉親們的依靠，遇到困難都可以隨時來求助，我們會盡最大努力提供支持。」
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