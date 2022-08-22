外賣郎遭撞亡妻憂生計 福建同鄉會送暖2.8萬

鄒希凱家屬送錦旗感恩福建同鄉會雪中送炭。(記者張心／攝影)

51歲福建籍華裔外賣郎鄒希凱上月於布朗士 區送餐途中遭車撞而亡，留給妻子孫秀鶯和三個孩子的除了悲痛和失眠 ，還有80歲的年邁雙親、40萬房貸及兩個孩子尚未著落的大學費用；美國福建同鄉會得知後開始募款，目前得百人伸援2萬8000塊，希望有更多好心人幫助鄒希凱家屬度過難關。

孫秀鶯的安穩人生在上月15日晚被打破，一家的頂梁柱鄒希凱在布朗士遭遇車禍 ，騎電動車送Uber Eats時被車撞倒，送醫後傷重不治，孫秀鶯到現在還難以入眠，「走不出來，不知道未來怎麼辦。」婚後就沒外出工作過，她現在唯一的指望就是盡快成為一名護工賺錢，「家裏還有40幾萬的房貸，兩個學費沒著落的大學生。」

8月25日是鄒希凱和孫秀鶯一對雙胞胎兒子進入大學的日子，但他們17歲的無憂青春卻不似同齡人那樣輕鬆，「出事後他們總是很早就醒了，感覺像變了個人，比以前懂事多了」孫秀鶯提到孩子們時眼睛會瞬間睜大，聲音也變得更有力量；而關於丈夫的一切，似乎還沒有辦法面對，「我無法回答你，我腦海中關於他的、印象最深的事情，我無法回憶。」

家人難以接受天降厄運為何要由「好人」鄒希凱來承受，「他從小就是個非常好的人，孝順、勤奮，來美25年，一年365天沒有休息，起早貪黑經營著送餐生意。」鄒希凱堂叔的兒子鄒學新說，突然的變故讓全家人錯愕，面對逝者80歲的父親和76歲的母親，大家都不敢對他們多說，「但更難的是家裡還有這麼重的經濟負擔，一切都還沒有著落。」