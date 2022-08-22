逃港知青網啟用 徵求罹難者名單

由逃港倖存者設立的「逃港知青網」啟用。圖為美東「逃港罹難知青紀念碑」近日在新澤西州揭幕。(主辦方提供)

由逃港倖存者設立的「逃港知青網」近日啟用，美東港罹難知青紀念碑籌備小組表示，民眾可透過網站查詢紀念碑相關活動，也可透過網站提供逃港罹難者資料，在網站闢線上靈位。

在1960至70年代末，以下鄉知青為主體的廣東逃港者，在奔赴香港 、爭取自由幸福過程中歷盡艱辛凶險，有不少人在過程中罹難；2014年香港一批逃港成功的知青排除困難，在香港離島建立了第一座「逃港罹難知青紀念碑」，於每年5月1日前去悼念拜祭。但2020年起，紀念碑在香港，繼續保存以及每年拜祭幾乎再不可能，他們開始與其他在美國的逃港知青商量，計畫將紀念碑建在美國，讓這些屈死的冤魂在自由世界能有個永久的安身之所。

去年7月成立的「逃港罹難知青紀念碑籌備小組」選擇在美國墓園建立紀念碑，在各方蒐集罹難者姓名後，位於美國的紀念碑於6月中在新澤西州 揭幕；目前第一碑已峻工，176名罹難者姓名刻於其上，第二碑正反面罹難者名單仍收集中。

該小組近日架設網站，方便民眾查詢、互動，並繼續蒐集罹難者的資料；該小組表示，在可能的條件下，將會盡最大努力，陸續將名單镌刻上碑，以安亡魂。與此同時，也接受各個不同時期、身分所有逃港罹難者的名單及相關資料，在網站安設靈位。

網站上還設有籌款專欄及尋人專欄等，民眾可上網查詢籌款進度及資金使用情況，另外尋人專欄則代刊登與逃港失蹤、失聯有關的尋人啟事。網址：https://www.tgzqwus.com/。