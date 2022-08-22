紐約市議員選區重畫公聽 華社不同調

市議員紀思庭在公聽會發言。(記者胡聲橋／攝影)

紐約市選區重畫委員會(NYC Districting Commission)針對市議員選區新草案的布碌崙 (布魯克林)公聽會21日舉行，是否畫出一個亞裔 占絕對多數的新43選區方案，成為討論的焦點。華裔中支持新43選區的代表，和支持設立日落公園 和班森賀兩個亞裔占相對多數的代表，分別在公聽會上發言。支持新43選區的代表，並向委員會提交最近收集約7000份連署簽名。

公聽會在紐約市大艾福斯學院(Medgar Evers College)舉行。亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)主席朱雅婷發言指，該聯盟強烈支持新43選區。她說，雖然布碌崙亞裔人口激增，但亞裔社區的利益一直被邊緣化，因為投票率低，亞裔選民，尤其是8大道的利益，長期被政客剝削。例如今年春天，38選區的市議員還取消表演藝術學校面試，違背亞裔擇優錄取的教育觀。

朱雅婷說，支持新43選區居民帶來7000份聯署簽名，她相信，這是選出為當地亞裔社區服務和負責的亞裔民選官員最好機會。有人提出保持現狀，設立亞裔占相對多數的選區，但經驗證明，這會再次浪費十年。

現任43選區市議員紀思庭(Justin Brannan)說，新草案分裂傳統社區，讓各自利益相對立。他同意亞裔應有自己的選區，但他認為，不把布碌崙南部選區搞得四分五裂，也能達到此目的。

8大道亞裔社區代表Vincent Lu說，以38選區為例，亞裔占41%，為相對多數，但仍被其他族裔的利益挾持。設立一個亞裔占絕對多數選區的時機已成熟。

代表20多個亞裔組織的「亞太裔投票聯盟」(APA VOICE)重畫選區特別工作組協調員歐陽蕭安，支持團結地圖(Unity Map)。她說按團結地圖，可產生日落公園和班森賀兩個強有力的亞裔選區，且隨亞裔人口增長，亞裔比率還會持續增加。

身為三個孩子的母親，亞潮聯盟的陳軼芳說，她代表普通紐約華裔，希望孩子得到更好教育，而成立新43選區是眾所期待的好機會。

亞潮聯盟創辦人凌飛表示，新43選區以亞裔社區的邊界為選區界線，完整代表亞裔社區，體現社區凝聚力，保證無論誰當選，都以社區整體利益為出發點。