紐約州明日初選 投票須知網路查詢

紐約州 國會眾議員 以及州參議員的第二輪初選提前投票 ，已於21日落下帷幕，23日為初選日，民眾可至市選舉局官網https://findmypollsite.vote.nyc/，查看離住家地址最近的投票站。

根據最新規定，紐約州選民如已申請不在籍投票(absentee ballot)，則無法再在投票機上投票，但仍可在選舉日通過紙張的宣誓選票(affidavit ballot)親自投票，分開保存的宣誓選票將在選舉結束後由工作人員核實；若名字不在投票站的選民名單上，也可通過宣誓選票進行投票。

尚未註冊的選民，若在10月14日前至市選舉委員會完成登記，或在同日前通過郵寄或線上完成登記，仍可參與11月8日普選投票，市選舉委員會的地址為百老匯大道32號七樓，選民登記的詳情，可參見網站https://www.vote.nyc/page/register-vote。

若欲申請普選日的不在籍投票，可至網站shorturl.at/duWZ6下載中文申請表格，並將表格送至各郡的選舉委會辦公室，本人親送需在普選日之前，郵寄辦理的郵戳日期則不得晚於選舉日15天前，各郡的選舉委會地址，可查網站https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html。