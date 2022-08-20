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紐約州獲聯邦撥款5億 協助小商家疫後振興

記者張心／紐約報導
州長霍楚19日宣布紐約州獲聯邦撥款5億助小商家疫後振興。(州長辦公室提供)
州長霍楚19日宣布紐約州獲聯邦撥款5億助小商家疫後振興。(州長辦公室提供)

為了幫扶小企業疫後迅速復興，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)19日宣布，獲得聯邦撥款約5億元，將通過州經濟發展廰(Empire State Development)制定的資本獲取、貸款擔保、抵押品支持、風險投資等多種類、全方位金融手段，助力全州小企業擺脫疫情陰霾。

霍楚19日表示，紐約州通過美國財政部小企業信貸計畫(U.S. Treasury Department's State Small Business Credit Initiative)，成功獲得5.015億元聯邦資金，幫助因新冠疫情而艱難求生的小企業，尤其是那些由少數族裔和女性經營的商家復甦。

根據州府公布，該項撥款部分將用於拓展現有項目，部分則將開啟新項目，全面幫助小商家復甦，同時州經濟發展廳正在制定完整的金融方案計畫，力求將這筆聯邦注資和小企業資金缺口進行合理匹配。

目前已確定的項目中，將有2940萬元流入「資本獲取計畫」(Capital Access Program)，使那些向小企業放貸的機構有更多的投資組合保險選項，提供更多貸款支持。

另外還有撥款2億5260元流入「可負擔債務計畫」(Affordable Debt Programs)，其中1.061億元會以借債和貸款方式進行長期投資，重點用於經營不善的弱勢企業；還有5550萬元將有針對性地幫助新企業、或是難以從銀行貸款的企業，解決他們難以公平獲取資金問題。

「公平性風險投資」(Equitable Venture Investments)則獲2億1900元撥款，其中近半的1.02億元，將鼓勵新私營企業基金經理，藉此投資支持紐約州初創企業；3500萬元注資「創新風投基金」(Innovation Venture Capital Fund)，以支持女性和少數族裔商家發展。

霍楚表示，州經濟發展廰將在未來90天內，制定出更多的項目標準和指導方針，繼而宣布正式的具體項目申請程序。詳情請關注：esd.ny.gov/ssbci。

投資 貸款 紐約州

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