我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

通宵餐廳入駐對街 華埠松柏大廈居民抗議 憂噪音擾亂生活作息

記者張晨／紐約報導
年長者住戶在現場手舉標語大喊「反對」。圖右為市議員馬泰。(記者張晨/攝影)
年長者住戶在現場手舉標語大喊「反對」。圖右為市議員馬泰。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠老人公寓「松柏大廈」19日下午聚集了數十名民眾，抗議對街巴士打街(Baxter St.)91至93號即將新張餐廳的通宵營業時間；該餐館近日向曼哈頓第三社區委員會申請營業至凌晨4時，讓年長住戶憂心，將帶來噪音等環境污染。

影音來源：記者張晨

原址經營70年的老牌義大利餐廳「Forlini's」在今年3月底關門，隨後該處由日裔和西語裔音樂家接手，打算開一間「墨西哥日式融合」餐廳，近日向第三社委會申請酒牌，並要求營業至凌晨4時，附近居民擔心餐館將成為「通宵夜店」，帶來隱憂。

這家已經營了70年的老牌義大利餐廳「Forlini's」在今年3月底關門。(記者...
這家已經營了70年的老牌義大利餐廳「Forlini's」在今年3月底關門。(記者張晨/攝影)

松柏大廈代理董事長伍文遂表示，全樓共有88套公寓，100多名年長者住戶，年齡最高為105歲；餐廳徹夜營業，人群、交通產生的噪聲一定會擾亂他們的生活作息。

現場抗議的年長者住戶手舉「反對自私自利」、「維護安寧」、「我們要良好生活環境」以及「反對交通阻塞」等標語，在餐館門口大喊「反對」。

年長者住戶在大廈大堂集合示威。(記者張晨/攝影)
年長者住戶在大廈大堂集合示威。(記者張晨/攝影)

市議員馬泰(Christopher Marte)也到場支持，他表示，通宵經營的餐廳將嚴重影響社區的生活質量，並有可能存在公共安全隱患；他說，晚間至清晨4、5時正是居民就寢時間，許多人清晨也會外出到哥倫布公園散步，看到醉酒青年男女在街上東倒西歪，「會作何感受？」

他指出，目前該辦公室已經致信州酒類管理廳(New York State Liquor Authority)，要求重新審視該餐廳的申請；「同一個街區也有餐廳酒吧，生意非常好，也很尊重社區的想法，願意協商營業時間和控制規模。」

松柏大廈行政總監黎重旺(Charles Lai)則表示，從新業主買下餐廳至今，從未和周圍住戶溝通及協商；不只是松柏大廈住戶，就連該餐廳所在大樓樓上，也有不少年長住戶；「我們並不是壓制經濟活動，但要在合理範圍內。」

根據第三社委會議程，新業主已申請了酒牌；業主之一的日裔渡邊(Alex Watanabe)則表示，團隊將在新餐廳展示對烹飪的熱情，不想和「瘋狂派對」扯上關係。

對此第三社區委員會會在22日晚6時30分舉行線上公聽會，呼籲社區民眾參加，連結為https://zoom.us/j/92199317942。

松柏大廈老人多習慣在夏夜打開窗戶，居民擔心餐館的人群、交通噪聲將擾亂他們的生活作...
松柏大廈老人多習慣在夏夜打開窗戶，居民擔心餐館的人群、交通噪聲將擾亂他們的生活作息。(記者張晨/攝影)

日裔 曼哈頓 義大利

上一則

家庭旅館槍殺華人兇嫌認罪 判囚15年

下一則

重現排華法案 華裔少年籌錢演出音樂劇

延伸閱讀

社區維權 華埠恢復雙語路標

社區維權 華埠恢復雙語路標
小西貢社區再現暴力案 亞裔婦屋崙家中睡覺 竟遭流彈擊傷

小西貢社區再現暴力案 亞裔婦屋崙家中睡覺 竟遭流彈擊傷
辦了32年 金山華埠中秋街會8月27日登場

辦了32年 金山華埠中秋街會8月27日登場
維權連署 籲市長還行人、車輛路權

維權連署 籲市長還行人、車輛路權
荒廢餐棚成垃圾站 居民抱怨不斷

荒廢餐棚成垃圾站 居民抱怨不斷

熱門新聞

秦女士(中)說，女兒尋短當天凌晨曾給自己發微信，讓「媽媽原諒我」，稱要帶她回國；右為沈珺。(記者牟蘭／攝影)

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

2022-08-13 12:29
孫同學被石頭砸中腦後部。(孫同學提供)

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

2022-08-19 12:06
一名華女到中餐館取餐時未將汽車熄滅，結果遭人盜竊。(谷歌地圖)

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

2022-08-13 07:15
提燈蟲入侵紐約，恐對農業、觀光等行業帶來重創。(美聯社)

蟲蟲危機 提燈蟲入侵紐約 恐重創觀光、農業

2022-08-15 07:17
電單車鋰電池充電、保管不當，曾多次於紐約華社引發嚴重火警。(本報檔案照)

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

2022-08-16 07:27
糧食券被盜刷事件時有所聞。圖為紐約市一商店門口「接受糧食券」告示。(Getty Images)

華女糧食券 2小時盜刷一空 損失逾千元

2022-08-15 02:27

超人氣

更多 >
專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級
洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄
領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？
余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺
華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了