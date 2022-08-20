通宵餐廳入駐對街 華埠松柏大廈居民抗議 憂噪音擾亂生活作息

年長者住戶在現場手舉標語大喊「反對」。圖右為市議員馬泰。(記者張晨/攝影)

曼哈頓 華埠老人公寓「松柏大廈」19日下午聚集了數十名民眾，抗議對街巴士打街(Baxter St.)91至93號即將新張餐廳的通宵營業時間；該餐館近日向曼哈頓第三社區委員會申請營業至凌晨4時，讓年長住戶憂心，將帶來噪音等環境污染。

影音來源：記者張晨

原址經營70年的老牌義大利 餐廳「Forlini's」在今年3月底關門，隨後該處由日裔 和西語裔音樂家接手，打算開一間「墨西哥日式融合」餐廳，近日向第三社委會申請酒牌，並要求營業至凌晨4時，附近居民擔心餐館將成為「通宵夜店」，帶來隱憂。

這家已經營了70年的老牌義大利餐廳「Forlini's」在今年3月底關門。(記者張晨/攝影)

松柏大廈代理董事長伍文遂表示，全樓共有88套公寓，100多名年長者住戶，年齡最高為105歲；餐廳徹夜營業，人群、交通產生的噪聲一定會擾亂他們的生活作息。

現場抗議的年長者住戶手舉「反對自私自利」、「維護安寧」、「我們要良好生活環境」以及「反對交通阻塞」等標語，在餐館門口大喊「反對」。

年長者住戶在大廈大堂集合示威。(記者張晨/攝影)

市議員馬泰(Christopher Marte)也到場支持，他表示，通宵經營的餐廳將嚴重影響社區的生活質量，並有可能存在公共安全隱患；他說，晚間至清晨4、5時正是居民就寢時間，許多人清晨也會外出到哥倫布公園散步，看到醉酒青年男女在街上東倒西歪，「會作何感受？」

他指出，目前該辦公室已經致信州酒類管理廳(New York State Liquor Authority)，要求重新審視該餐廳的申請；「同一個街區也有餐廳酒吧，生意非常好，也很尊重社區的想法，願意協商營業時間和控制規模。」

松柏大廈行政總監黎重旺(Charles Lai)則表示，從新業主買下餐廳至今，從未和周圍住戶溝通及協商；不只是松柏大廈住戶，就連該餐廳所在大樓樓上，也有不少年長住戶；「我們並不是壓制經濟活動，但要在合理範圍內。」

根據第三社委會議程，新業主已申請了酒牌；業主之一的日裔渡邊(Alex Watanabe)則表示，團隊將在新餐廳展示對烹飪的熱情，不想和「瘋狂派對」扯上關係。

對此第三社區委員會會在22日晚6時30分舉行線上公聽會，呼籲社區民眾參加，連結為https://zoom.us/j/92199317942。