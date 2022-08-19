社區維權 華埠恢復雙語路標

交通局將提前恢復此前被全英文路標替代的中英雙語路標，東百老匯雙語路標就是新安裝的雙語路標之一。(記者和釗宇／攝影)

華埠 中英雙語路標見證社區歷史，但許多被純英文路標替代，近年愈來愈少。市議員馬泰(Chris Marte)此前提案要求市交通局恢復並擴大雙語路標；馬泰和市交通局18日於華埠宣布，交通局將提前恢復此前被全英文路標替代的中英雙語路標，其中有六處當日已恢復，將繼續推動其提案，增加華埠雙語路標，並將不同語言的雙語路標推廣全市。

羅格貴茲表示，移民文化應該獲得尊重，雙語路標就是就是體現。（記者和釗宇／攝影）

紐約時報此前報導，因為原路標損壞後替換成英文路標，市府1985年下令製作的至少155個中英雙語路標中，只剩101個，引起社區關注；馬泰今年5月提案，要求市交通局評估現有的雙語路標，並擴大至華埠和下東城等中文人口較多的社區，同時恢復此前被替換成純英文的雙語路標。

影音：記者和釗宇

雖然提案還未通過，但交通局提前響應，表示將恢復相關中英雙語路標，18日已有六處恢復完畢，包括且林士果廣場(Chatham Square)交東百老匯(East Broadway)、亞倫街(Allen St)交堅尼路(Canal St)、包厘街(Bowery)交地威臣街(Division St.)、披露街(Pell St.)交包厘街、勿街(Mott St)交且林士果廣場、地威臣街交市場街(Market St.)。

市議員馬泰和市交通局於華埠舉行記者會，宣布將提前恢復此前被全英文路標替代的中英雙語路標。(記者和釗宇／攝影)

多明尼加裔的交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，作為紐約市首位母語非英語的交通局長，他理解移民 的經歷，「人們應該看到雙語路標的價值，華裔 移民應受到尊重，也讓後代了解文化根源。」

東百老匯新安裝的雙語路標。(記者和釗宇／攝影)

州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉和紐約中華公所主席曾偉康、華埠共同發展機構行政總裁陳作舟、華裔美國退伍軍人會前任主席梅本立等表達支持；當年協助社區接洽市交通局設立雙語路牌、曾在市都市規畫局擔任工程師37年的鄭向元表示，市府應該擴大雙語路標。