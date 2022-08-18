全美州政府協會東區會議 通過友台決議

(本報檔案照)

「全美州政府協會東區會議」第61屆年會通過友我決議「全美州政府協會東區會議第61屆年會」(CSG East 61 st Annual Meeting )執行委員會(Executive Committee)於2022年8月14日無異議通過友台決議，駐波士頓 辦事處表達誠摯感謝之意。

該決議重申「台灣關係法 」及「六項保證」為台美關係的基石，有助維護台海的和平穩定；指出台美經貿關係密切，兩國倘簽署雙邊貿易協定，CSG East的會員亦將受益；並支持台灣參與「世界衛生組織」(WHO)、「國際民航組織」(ICAO)、「國際刑警組織」(INTERPOL)及「聯合國氣候變化綱要公約」(UNFCCC)等國際組織；鼓勵各州省會員在台設立辦事處及與台灣洽簽免試互換駕照 ；決議CSG East支持其會員及美國政府與台灣密切合作，進一步強化及增進雙邊關係。

應邀出席的駐波士頓辦事處處長孫儉元致詞感謝CSG East會員對台灣長期的友好及支持，說明台美關係堅若磐石，表達台灣對儘速獲納入「印太經濟架構」(IPEF)，以及與美國早日簽署「雙邊貿易協定」(BTA)的期盼。

CSG East由美東及加拿大共18個州、省議會組成，旨在促進州級政要與商業及學術領袖交流，總部設於紐約市。