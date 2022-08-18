紐約市府拒颶風艾妲索賠 華裔民代痛批

州長霍楚(左一)和國會眾議員孟昭文(中)探訪因艾妲颶風受難的皇后區災民。(記者張心／攝影)

紐約市 皇后區部分社區去年遭受颶風艾妲 (Ida)侵襲，導致13人死亡、住宅損毀，近5000名民眾向市府遞交賠償申請；然而，市主計長蘭德(Brad Lander)近日發公開信稱，所有向市府求償的申請均被駁回，因為市府在法律上沒有賠償責任，此舉遭到華裔民代孟昭文、黃敏儀等抨擊。

數據顯示，共有4703人向市府提出賠償申請；但蘭德在公開信中表示，過去一個世紀以來，許多法庭裁決已經表明，無論是州府還是市府，對「特大暴雨」造成的損害沒有賠償責任；「如果損害是由於市府的疏忽造成，那市府可能有責任，但艾妲颶風一事上，市府沒有責任。」

艾妲颶風去年9月1日夜來襲，紐約市部分地區的降雨量多達九吋，中央公園單小時降雨量達到3.15吋，創下歷史紀錄；因此蘭德表示，市府對艾妲這個級別的颶風造成的損害沒有責任，因此駁回所有求償申請。

艾妲颶風挾帶豪雨侵襲紐約帶來嚴重災情，圖為紐約市居民在清理房屋及財物。(美聯社)

根據市主計長辦公室，在求償申請被駁回後，民眾可於艾妲颶風來襲後的一年零90天內對市府發起訴訟，意味著截止時間為今年11月底。

市主計長辦公室此舉遭到民代抨擊；華裔國會議員孟昭文所在選區就災情嚴重，她建議市府和州府利用聯邦資金修繕下水系統，「紐約市民就算沒有遇到大暴雨，房屋也會經常被水淹；我的選民，包括哪些在因艾妲颶風喪生的人，沒有時間玩這種推卸責任的遊戲。」