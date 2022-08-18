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紐約州推兒童疫苗 鼓勵開學前接種

記者張心／紐約報導
州長霍楚宣布重啟「#VaxtoSchool」返校疫苗接種活動。(州長辦公室提供)
州長霍楚宣布重啟「#VaxtoSchool」返校疫苗接種活動。(州長辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)17日宣布重啟「#VaxtoSchool」返校疫苗接種活動，於全紐約州設立臨時接種點，為學生提供平等的疫苗注射機會；近期全州新冠疫情感染者數量也略有下降，當屬紐約市布碌崙(布魯克林)、皇后區布朗士降幅最為明顯。

「#VaxtoSchool」旨在鼓勵學齡兒童於9月8日開學前，先接種新冠疫苗後再回校上課，「該活動在上一學年推廣的很成功，新學年我們決定再度重啟，繼續保護孩子們的健康安全。」霍楚表示，目前州府和SOMOS護理公司合作，在全州及紐約市五區範圍內設立39個接種點，未來還會繼續開放更多的地點供民眾選擇。

家長和監護人可以登陸ny.gov/vaxtoschool，了解關於「#VaxtoSchool」的更多信息，其中包括接種站地點、疫苗種類和注意事項等。

開學在即，紐約市教育局(DOE)本周也公布最新防疫規定，將首次不再對學生和教職員工進行校內隨機PCR新冠檢測，取而代之的是分發居家檢測試劑，每月四盒，以便進行自主篩查；同時，也不再需要每日健康檢查表。但目前為止，長島等地區的新學年防疫規定尚未公布。

根據州府的最新統計，截止14日，紐約全州新冠感染者數量相比上周，整體下降約18%，由4萬8982人降為4萬023人；住院數和上周持平，均為3827人，但比上個月有所下降。

全州感染數量降幅最明顯的地區，排名前三的分別為布碌崙、皇后區和布朗士；其中布碌崙從一周前的8938人下降到6076人，皇后區從9315人下降到6626人，布朗士從5647人下降到4101人。

但按居民比率計算的疫情卻不容樂觀，紐約市史泰登島近周每10萬人中有332例確診，皇后區為294，布朗士為289。根據聯邦疾病防治中心(CDC)，高風險的社區傳播率參考指標是100例。

具體疫情信息可參考：https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-testing-tracker。

州長霍楚宣布重啟「#VaxtoSchool」返校疫苗接種活動。(州長辦公室提供)
州長霍楚宣布重啟「#VaxtoSchool」返校疫苗接種活動。(州長辦公室提供)

布朗士 紐約市 皇后區

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