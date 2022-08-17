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影／男子擅自出入法拍屋 門前抽大麻「F」字眼辱紐約市議員

記者牟蘭／紐約即時報導
一名男子隨意進出白石鎮的法拍屋，並辱罵前來勸阻的帕拉迪諾。(取自帕拉迪諾推特)
一名男子隨意進出白石鎮的法拍屋，並辱罵前來勸阻的帕拉迪諾。(取自帕拉迪諾推特)

選區包括大學點華裔聚集地的市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)，日前在當地的一棟法拍屋前，要求一名隨意出入的男子離開，但遭到這名男子「 Go f–k yourself」的咒罵，還噴大麻在她的臉上；附近華裔住戶對此表示震驚，擔憂周邊日益變差的治安。

影音來源：帕拉迪諾推特

帕拉迪諾15日在社群媒體上傳一則1分38秒的視頻，指她巡視大學點20大道交146街的一棟法拍屋前，看到一名男子驅車停在屋前的停車道上；她在視頻中說，「我不會允許這種事情發生，屋主有自身的權益，鄰居也值得更好的生活環境，更多的執法將開始」。

這名男子在視頻中詢問帕拉迪諾是否需要幫忙，帕拉迪諾以「是的，這很不尊重人」回應，對方開始以「F」字眼辱罵她，並向她臉上吐出一大團煙圈，要求她離開。

帕拉迪諾告知這名男子，她是當地的民選官員，但這名男子以「我不在乎你他媽的是誰，你還在這裡，從這裡滾開」；帕拉迪諾隨後詢問對方抽的是什麼，對方朝她再次深吐一口煙，回稱是「大麻」。

一旁拍攝的男子指這名抽大麻的男子行為「噁心」，對方立即回嗆說，「這是合法的，有什麼噁心？Go f–k yourself」；截止17日上午，已有超過1萬人觀看這則視頻，獲得1792人喜歡。

根據市樓宇局(DOB)17日的回應，這則樓宇位於20大道146-26號，14日已被開出強制清空的命令，由於二樓屋頂的破洞，禁止任何人進入；信息顯示，富國銀行(Wells Fargo)於2020年12月接手這棟樓宇，是一棟法拍屋，該銀行尚未回應相關事件，涉事男子也未能對此置評。

大學點與白石鎮20大道附近居住不少華裔居民，住所與事發地只有五分鐘車程的陳女士指，她20多年前就在當地置業，看到帕拉迪諾拍攝的視頻後感到震驚，完全「不知道鄰居住的什麼人」，批評大麻合法化等政策，擔憂紐約市日益變差的治安。

該男子(左)隨意進出法拍屋，並辱罵前來勸阻的帕拉迪諾。(取自帕拉迪諾推特)
該男子(左)隨意進出法拍屋，並辱罵前來勸阻的帕拉迪諾。(取自帕拉迪諾推特)

大麻合法化 大學點 華裔

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