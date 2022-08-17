紐約公校防疫鬆綁 校內篩檢取消 不再強制戴口罩

紐約市公校新冠防疫政策，相比之前寬鬆。(市長辦公室提供)

紐約市公校下學年新冠防疫政策新規16日發布，相比過去兩年嚴格要求有所寬鬆，取消每日填寫健康檢查表(Daily Health Screener)的要求，以及隨機性的校內PCR新冠篩檢兩項規定。

根據市教育局 (DOE)，9月8日開學後將採取新的防疫規定，首次不再對學生和教職員工進行校內隨機PCR新冠檢測 ，取而代之的是分發居家檢測試劑，每月四盒，以便進行自主篩查；同時，也不再需要每日健康檢查表。

曾經嚴格的口罩 令也不再適用，多數情況下學生都可以自行選擇是否戴口罩；但感染者結束五天隔離返校後，必須時刻戴口罩，直到第十天；在校期間如果出現新冠症狀，或是進入校內醫護室、健康中心時也必須配戴。市教育局仍「強烈建議」在人員密集和高風險傳播場域，學生能主動戴口罩。

疫苗要求同去年一樣，工作人員和進入校內的訪客必須出示疫苗接種證明，意味著教師和所有教職員工都必須接種；學生則不強制接種疫苗，但在參加如高風險的公校體育聯盟(PSAL)等課外活動時，必須出示接種證明。

感染病毒的學生和教職員工須居家隔離五天，若五天後無症狀或是症狀減緩，則可以返回學校。密切接觸者則需要在接觸病毒後的第四和第五天，進行兩次間隔至少24小時的居家檢測，若感染須第一時間通知學校；任何有新冠症狀的人員都不能進入學校。

市教育局強烈建議學生在人員密集處繼續戴口罩，同時在每間教室提供空氣淨化器。(取自班克斯推特)

為改善室內通風情況，市教育局承諾將在每間公校教室安放至少兩個空氣淨化器，目前已為此撥款2700萬元。

詳細防疫規定請參考：https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/covid-information/health-and-safety-in-our-schools。