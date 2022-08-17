教長訪紐約 聆聽皇后區師生心聲 促市府勿削減教育經費

卡多納、孟昭文、及師生代表等就夏季項目展開座談。(記者鄭怡嫣╱攝影)

由國會眾議員孟昭文 及維樂貴絲(Nydia Velázquez)陪同，聯邦教育部長卡多納(Miguel Cardona)16日訪問皇后區及布碌崙(布魯克林)的兩所公校 ，傾聽師生及家長有關暑期項目及校園疫後重開的心聲，他也敦促市府使用聯邦撥款，以避免削減當地的教育經費。

16日上午，卡多納、孟昭文、市教育局 官員等訪問位於皇后區艾姆赫斯特的第七小學，與師生與家長代表座談，師生們表示，紐約市推行的「夏季崛起」(Summer Rising)暑期項目，增加相關培訓，為下學年作準備，也在疫期網課後首次重返校園，在人際互動中找回自信。

卡多納表示，聯邦的「美國救援計畫」(American Rescue Plan Act)法案，有1220億元用於幫助各地政府及學校在疫後重啟校園，拓展暑期項目，幫助學生在增進學業並獲得心理健康方面的支持，很高興看到受該法案撥款的項目，能幫助學生寓教於樂，增強社交能力。

卡多納訪問皇后區第七小學，了解學生的暑期藝術課程。(記者鄭怡嫣╱攝影)

他還說，疫後許多大城市的公校學生正在流失，應開展更好的教育項目，高中生應有至少一節「聯課活動」(Co-Curricular Activities，指與學術課程有關的學生活動)，每位學生也都應獲得心理諮詢與輔導相關資源。

對於秋季學期紐約市75%的公校，經費將低於去年、且市政府將減少2.15億元教育經費，卡多納表示，從不記得教育經費有像現在這麼多，目前學生有更高的需求，需要確保在聯邦、州、地方等各層面都進行充分的教育投資；孟昭文則回應，許多代表紐約的國會議員，已聯名致信市長亞當斯(Erid Adams)，要求他使用聯邦撥款以避免削減教育經費，「我知道市府正考慮如何使用這些預算，也希望他們使用這筆錢。」