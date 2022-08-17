霍楚與布碌崙華社代表會面 允改善治安 稱保釋法改革發揮作用

霍楚與華人社區組織代表會面。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)16日應第17選區州參議員候選人曲怡文邀請，與布碌崙(布魯克林)40多名華裔組織代表座談交流；霍楚表示，明白亞裔 社區在疫情下遭遇的衝擊，對治安特別重視，將通過保釋法案、打擊槍枝暴力等改善社區治安。

霍楚與華人社區組織代表會面。(記者顏潔恩╱攝影)

霍楚表示，疫情爆發前就曾拜訪布碌崙華社，以身作則鼓勵民眾繼續支持華裔商家，可惜疫期直到現在，亞裔社區依然受到各種誤解；座談會上，華人也以社區安全向霍楚提問，是否有更好能保障亞裔，令整個紐約市 街道更安全的方案。

她表示完全了解居民對治安惡化的擔憂，但也指紐約市在全美各大城市中，犯罪率下降得最為顯著，「在舊金山、芝加哥、洛杉磯、達拉斯、亞特蘭大等城市中，紐約市犯罪率下降得最快」；她認為媒體過度報導紐約市的犯罪問題，讓民眾過於集中治安問題，卻忽視其他好現象，「我們也需要讓紐約客重拾信心。」

州長霍楚與社區人士交流。(記者顏潔恩╱攝影)

她指出，外界覺得保釋法案的改革未起到作用是不對的，現在給予法官更大的權力，令其有能力針對每個案件的特性做出設保的判斷，尤其是針對仇恨犯罪者、累犯等；另一方面，取締社區的非法槍枝也是重要一環，紐約市警共有3萬多人在打擊這項犯罪，她也將持續透過3000名州警，逮捕走私槍枝者，並追究他們的法律責任。

「亞裔來到這裡不僅是為了美國夢，更是活在紐約夢之中」，霍楚表示將成亞裔重要的社區聯盟，協助從疫情中恢復。

因當日時間有限，華人僅提出部分問題，曲怡文表示，之後仍有機會邀請霍楚探訪布碌崙華社，聽取當地華人的意見、並爭取將資源帶入社區。