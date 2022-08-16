紐約州長霍楚訪華埠 力挺小商家 允撥款改善社區安全

州長霍楚造訪曼哈頓華埠，與華裔小商業者座談交流。(記者和釗宇／攝影)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)15日造訪曼哈頓華埠 ，與華裔小商家座談交流；霍楚表示，疫情 嚴重影響華埠小商業者，州府將放寬監管障礙，提供更多支持資源。

州長霍楚15日造訪曼哈頓華埠，與華裔小商業者座談交流。(記者和釗宇／攝影)

霍楚表示，華埠面臨許多挑戰，甚至在疫情之前就是如此；「2020年2月我到華埠參加新春遊行時就了解華埠小商家的擔憂，當時總統川普錯誤地將疫情歸咎於中國，這讓華裔社區受到不應有的傷害；那時我就支持小商業者，而現在身為州長，可以做得更多。」

霍楚表示，疫情讓華埠小商業者受影響嚴重，州府將提供更多支持資源。(記者和釗宇／攝影)

影音：記者和釗宇

她說，目前仇亞犯罪的問題仍在繼續，「我們將繼續撥款改善社區安全，今年州府已經投入2500萬元用於打擊仇恨犯罪，情況正在改善；此外，華埠今年也獲得2000萬元的紐約州下州地區振興計畫撥款，比往年翻倍，很快將公布接受投資的項目；雖然目前商業還未恢復到疫情前水平，但這些舉措將有助小商業者，及提升就業、讓遊客回歸。」

州長霍楚15日造訪曼哈頓華埠，與華裔小商業者座談交流。（記者和釗宇／攝影）

紐約中華總商會會長李國威說，疫情讓小商家受傷，華裔業者因為排外情緒受影響尤其嚴重，因此希望州府能有更多的撥款支持；霍楚表示，她曾幫助自己的母親開花店，因此對小商業者的處境感同身受，「州府在新財年預算中撥款10億元振興小商業者，其中一部分幫助小商家支付戶外用餐區等改造成本，還有2500萬元的稅務抵扣，我也深知州府的責任。」

州長霍楚15日造訪曼哈頓華埠，與華裔小商業者座談交流。（記者和釗宇／攝影）

亞美日間護理協會會長張寶利表示，護理業者疫情期間盡心照護老人，希望州府為照護業提供更多資源，尤其是照護不會說英語的老人，也希望在未來能夠參與牌照發放和監管規則的制定；霍楚說，疫情期間醫護人員短缺，「因此上任後的第一個預算就投資100億元給醫護行業，訓練新的醫護人員並給行業加薪挽留人才，同時也降低牌照申請的門檻，讓更多業者參與；未來將和業者合作出謀劃策，滿足醫護需求。」

州長霍楚15日造訪曼哈頓華埠，與華裔小商業者座談交流。（記者和釗宇／攝影）

霍楚也評論多項議題；有關曼哈頓堵車費計畫，她表示，大都會運輸署(MTA)需要足夠的經費確保安全並維護改善設施，堵車費的實施有助鼓勵更多民眾使用公共運輸；有關德州無證客被送到紐約的問題，霍楚不認為這將釀成危機，紐約州有能力照顧好這些人；在改善公共安全方面，她表示州府已經取得進展，例如給法官更多的自由裁量權、嚴打仇恨犯罪等，但未言及是否會繼續收緊保釋政策。