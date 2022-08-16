3-8年級州考成績公布 可登入學校帳號查看

紐約三至八年級州考成績15日公布，學生及家長可進入個人學校帳號(NYC Schools Account)查看成績，通常在成績公布當日，州教育廳也會宣布州考平均成績、與往年結果對比等分析數據，不過今年，分析數據將稍後公布。

州考面向三至八年級學生，包含英語語言(ELA)與數學科目，以及四及八年級學生參加的科學科目。受新冠疫情，州考於2020年、2021年取消，今年首次在疫後回歸，學生及家長可至個人學校帳號查看各科成績。不過，市教育局 發言人斯提爾(Nathaniel Styer)也於同日確認，全州平均成績及分區成績等數據分析，州教育廳將稍後公布。

「紐約市加強課程和教育家長領導」組織(Place NYC)共同創辦人朱雅婷表示，在州考疫期取消前，被稱為「常春藤 搖籃」的亨特學院附屬高中(Hunter College High School)將州考及學業成績，作為申請入學考試的條件，州考也常是學生升學 時校方參考的重要指標之一，作為標準化考試，州考成績可以讓家長及學生更清楚地知悉自己的課業水平，以及與同齡學生相比的課業表現。