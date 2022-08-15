蟲蟲危機 提燈蟲入侵紐約 恐重創觀光、農業

提燈蟲入侵紐約，恐對農業、觀光等行業帶來重創。(美聯社)

提燈蟲(Spotted Lanternfly ，又名斑衣蠟蟬)近期大舉入侵紐約，恐對農業、觀光等行業帶來重創，紐約州 已要求對多個遭蟲害的州及地區輸入的農業相關產品，進行隔離檢查及認證，並將鄰近重災區新州、賓州 的20個郡列為保護區。紐約州聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)14日宣布2200萬元撥款計畫，將幫助聯邦農業部和紐約州撲滅入侵物種。

中央公園、長島 酒莊都受害

此前，提燈蟲已經在紐約市中央公園、長島多個葡萄酒莊以及上州農場被發現。專家指，提燈蟲會吸食超過70種植物的汁液，排泄物具有一種含糖量非常高的物質，任何沾染到的植物都會導致黴菌快速滋生，也可能提高被其他害蟲和病菌侵襲的風險。舒默14日在曼哈頓中央公園外召開記者會警告，如果提燈蟲等外來入侵物種無法被控制，紐約州的經濟將受到嚴重損害。

農損嚴重 環保廳展開滅蟲行動

根據研究，提燈蟲在賓州單是2019年便造成3.25億元經濟損失。而紐約葡萄及釀酒產業，一年可創造66.5億元經濟效應，及7萬個工作機會，吸引500萬觀光客。蘋果產業也有13億元、8000個工作。舒默表示，「多年以來，我一直警告害蟲帶來的危害，但今天我們要採取行動，因為長島和上州的樹木、農作物、葡萄園、戶外休閒產業等，正被入侵的害蟲威脅，如果不控制，可能對農業和旅遊業帶來數以千萬元計算的經濟損失；但現在確保聯邦資金注入，將幫助紐約州控制蟲害。」

目前，州環保廳正進行監控和滅蟲行動，同時也教育民眾如何識別提燈蟲，並匯報州府機構；此外，州農業和市場廳(Department of Agriculture and Markets)已經下令，要求從德拉瓦、新澤西、賓州、馬里蘭、維吉尼亞等遭受蟲害地區輸入的農業產品進行隔離監控。

紐約州20個郡已列為保護區

同時，紐約州20個郡已被列為保護區，包括布朗士、皇后區、史泰登島、蘇福克郡、威徹斯特郡、洛克蘭郡等，保護區將允許州環保廳及相關機構對蟲害進行快速反應，避免擴散。州府提醒，若發現提燈蟲跡象，可拍照並說明位置、範圍，電郵至[email protected]。