高中抽籤入學5千人落榜 教育總監裝傻？

市教育總監班克斯表示，對高中抽籤錄取政策帶來的負面影響感到震驚。(取自班克斯推特)

市教育總監班克斯(David Banks)在近日教育例會表示，對高中抽籤錄取政策帶來的負面影響不知情，對5256名學生12個志願全部落選的結果感到十分震驚，「怎麼會一個都沒中？我完全不知道」，承諾將與市教育局 了解情況。

在日前的教育總監家長諮詢委員會(Chancellor's Parent Advisory Council, CPAC)上，曼哈頓第二學區 家長代表希爾夫曼(Leonard Silverman)對班克斯表示，自己所在的學區有18%的學生未能錄取12個志願中的任何一個，其他學區也是幾乎都在20%左右，全市共有5256名學生遭遇此狀況。

「啊？等一下！你給我的這些百分比，是說這麼多孩子一個志願都沒中？」班克斯聞言非常驚訝，但沒有直接回答這個問題，轉而談論其他話題，並持續近七分鐘。

隨後CPAC聯合主席奧賓(Shirley Aubin)提醒班克斯回答希爾夫曼的問題，並追問打算如何改善。班克斯再次大聲說，「怎麼會12個志願一個都沒中？」他將與市教育局團隊討論，「因為我還不知情，這沒有引起我的注意。」

上述數據，是由市教育局日前發布，希爾夫曼說：「根據他今天的說法，懷疑與招生 官員有信息脫節。」

第二學區學委會副主席達斯(Kaushik Das)也說，不認為招生、數據和學區事務團隊向班克斯提供了正確的信息，「起碼沒告訴他事態的嚴重性」。全市高中委員會(Citywide Council on High Schools)成員克羅斯(Debbie Kross)，認為班克斯還是直接聽家長的意見較有效，「而非依賴員工簡報。」