維權受阻 紐約亞裔學區缺音量

皇后區25、26學區有大量華生，圖為州參議員劉醇逸(發言者)日前出席第25學區委員會例會，講解教育法案。(會議截圖)

有大量華生的皇后區第25學區 、第26學區，近期均傳出亞裔 維權議題遭杯葛事件。學區委員會(CEC)華裔成員提醒目前仍有空缺席位，呼籲華人及亞裔申請，為教育議題發聲。

第26學區委員會主席司徒弼(Albert Suhu)介紹，第26學區有50%以上的亞裔人口，但目前的11名學委中僅四名華裔，其餘則為四名白人以及一孟加拉裔。支持州參議員劉醇逸建議將亞太裔歷史納入公校課程、以及反對仇亞犯罪兩份決議，都有成員投反對票，而上月例會，也有民眾在華人家長發言時，通過Zoom留言「回到你的國家！」，顯示學區內仍有仇恨亞裔或對亞裔有偏見的居民，呼籲華人及亞裔家長申請空缺席位，代表亞裔發聲。

司徒弼表示，每個學委會有兩席由區長提名產生，目前空缺的兩席中，有一席應向市教育局 申請，經審核後再交學委會投票決定，候選家長需有子女為學校英語學習生(ELL)才能申請。另一席同樣先向市教育局申請，再由區長提名。區長通常會選有社區影響力的商家、社區代表、非營利機構負責人等。

司徒弼說，包括法拉盛在內的第25學區，同樣有兩席空缺，目前，該區學委會僅八人，包括兩華人、一韓裔、一印度裔在內的五位亞裔及三位非亞裔成員。由於通過一項決議至少需六票，在仇亞犯罪、資優班、以及高中入學相關決議上，儘管五名亞裔都投贊成票，但遭到其他成員投反對票而均未通過，迫切需要更多亞裔家長加入，兩席位均由區長提名產生。

司徒弼表示，自己在皇后區成長，讀史岱文森高中(Stuyvesant HS)，目前在聯邦政府任工程師。疫期仇亞事件頻發，他擔憂在皇后區上小學與初中的兩個孩子，也會面臨類似的事情，於是去年決定參選學委會，幫助更多亞裔。

他提醒感興趣的家長，可於市教育局網站https://on.nyc.gov/3Qr2rd4填寫表格，並將表格電郵至[email protected]，需要中文翻譯或需要申請幫助的家長，可電郵[email protected]或[email protected]，第26學區家長，也可電郵司徒弼[email protected]獲得幫助。