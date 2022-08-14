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華埠破獲200萬元仿冒品 5人被捕

記者張晨／紐約報導
市警在堅尼路查獲價值200萬的仿冒品，五人被捕。(市警提供)
市警在堅尼路查獲價值200萬的仿冒品，五人被捕。(市警提供)

紐約市警近日針對販賣仿冒品的商販展開突擊執法行動並召開記者會，表示在曼哈頓華埠堅尼路查獲價值200萬美元的假仿冒品，並逮捕了五名商販；販售的仿冒品從大牌手袋到籃球鞋、香水、手表、皮帶、墨鏡等應有盡有。

當日查獲的仿冒品幾乎擠滿了位於中城的市警商販執法小組(The NYPD's Peddler Enforcement Unit)辦公室，警員在之中清點貨物數量幾乎很難挪動腳步。

仿冒品內容從大牌手袋到籃球鞋、香水、手錶、皮帶、墨鏡應有盡有。(市警提供)
仿冒品內容從大牌手袋到籃球鞋、香水、手錶、皮帶、墨鏡應有盡有。(市警提供)

本次突擊行動圍繞長期販賣仿冒品的堅尼路展開，由市警巡邏服務部(NYPD Patrol Service Bureau)領導，副警司格利(Benjamin Gurley)表示，這行動被稱為「包袋販行動」(Operation Bag Guys)，由當地社區的投訴推動，目的是防止為其他犯罪活動提供資金。

「我們還逮捕了五人，被逮捕的人被指控在市場上買賣仿冒品」，格利表示，多數民眾認為仿冒品的受害者只有大牌時裝設計師和企業，「事實上消費者才是這些仿冒品的受害者，透過銷售這些商品獲得的資金，多被用於推動全市的其他犯罪活動。」

據警方消息，雖然這些商販的目標是遊客，但也有一些人大量購買這些仿冒品，後在eBay等網上商店出售，並對顧客謊稱這些是正牌的奢侈品，可以賣到數百甚至千元。

華埠勿街49號順發集團貿易公司此前遭市警撬門執法。(讀者提供)
華埠勿街49號順發集團貿易公司此前遭市警撬門執法。(讀者提供)

格利還表示，市警還聘請了受過專業培訓的奢侈品鑑定師，來確定這些商品的真偽。

市警表示，打擊行動是為了確保當地民眾的生活質量；據調查相關人士透露，由於商品質量很差，商品被市警扣留後無法再分發給有需要的人，幾個月後這些仿冒品將被統一銷毀。

仿冒品內容從大牌手袋到籃球鞋、香水、手錶、皮帶、墨鏡應有盡有。(市警提供)
仿冒品內容從大牌手袋到籃球鞋、香水、手錶、皮帶、墨鏡應有盡有。(市警提供)

格利說：「市警將會繼續執法，打擊仿冒品販售，同時聽取社區意見；幾個月來，市民一直在呼籲採取這種行動，我們今天做到了。」

事實上，華埠有不少禮品店的後倉庫成為存放這些假冒商品的儲藏室；而就在一周前，華埠勿街49號的禮品店「順發集團貿易公司」就在清晨遭市警撬門執法，但記者走訪後發現，執法當天業主仍繼續營業，對生意並無影響。

仿冒品內容從大牌手袋到籃球鞋、香水、手錶、皮帶、墨鏡應有盡有。(市警提供)
仿冒品內容從大牌手袋到籃球鞋、香水、手錶、皮帶、墨鏡應有盡有。(市警提供)
華埠堅尼路上經常有販售仿冒品的商販拿著商品型錄兜售。(記者顏嘉瑩／攝影)
華埠堅尼路上經常有販售仿冒品的商販拿著商品型錄兜售。(記者顏嘉瑩／攝影)

華埠 紐約市 曼哈頓

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