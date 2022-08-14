華埠破獲200萬元仿冒品 5人被捕

市警在堅尼路查獲價值200萬的仿冒品，五人被捕。(市警提供)

紐約市 警近日針對販賣仿冒品的商販展開突擊執法行動並召開記者會，表示在曼哈頓華埠 堅尼路查獲價值200萬美元的假仿冒品，並逮捕了五名商販；販售的仿冒品從大牌手袋到籃球鞋、香水、手表、皮帶、墨鏡等應有盡有。

當日查獲的仿冒品幾乎擠滿了位於中城的市警商販執法小組(The NYPD's Peddler Enforcement Unit)辦公室，警員在之中清點貨物數量幾乎很難挪動腳步。

仿冒品內容從大牌手袋到籃球鞋、香水、手錶、皮帶、墨鏡應有盡有。(市警提供)

本次突擊行動圍繞長期販賣仿冒品的堅尼路展開，由市警巡邏服務部(NYPD Patrol Service Bureau)領導，副警司格利(Benjamin Gurley)表示，這行動被稱為「包袋販行動」(Operation Bag Guys)，由當地社區的投訴推動，目的是防止為其他犯罪活動提供資金。

「我們還逮捕了五人，被逮捕的人被指控在市場上買賣仿冒品」，格利表示，多數民眾認為仿冒品的受害者只有大牌時裝設計師和企業，「事實上消費者才是這些仿冒品的受害者，透過銷售這些商品獲得的資金，多被用於推動全市的其他犯罪活動。」

據警方消息，雖然這些商販的目標是遊客，但也有一些人大量購買這些仿冒品，後在eBay等網上商店出售，並對顧客謊稱這些是正牌的奢侈品，可以賣到數百甚至千元。

華埠勿街49號順發集團貿易公司此前遭市警撬門執法。(讀者提供)

格利還表示，市警還聘請了受過專業培訓的奢侈品鑑定師，來確定這些商品的真偽。

市警表示，打擊行動是為了確保當地民眾的生活質量；據調查相關人士透露，由於商品質量很差，商品被市警扣留後無法再分發給有需要的人，幾個月後這些仿冒品將被統一銷毀。

仿冒品內容從大牌手袋到籃球鞋、香水、手錶、皮帶、墨鏡應有盡有。(市警提供)

格利說：「市警將會繼續執法，打擊仿冒品販售，同時聽取社區意見；幾個月來，市民一直在呼籲採取這種行動，我們今天做到了。」