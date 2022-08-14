我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

超速警醒周 紐約嚴打違規駕駛

記者張心／紐約報導
紐約州從14日至21日為「超速警醒周」，將嚴打超速違規。(州長辦公室提供)
紐約州從14日至21日為「超速警醒周」，將嚴打超速違規。(州長辦公室提供)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)13日宣布，今(14)日至21日為「超速警醒周」(Speed Awareness Week)，全州的執法機構在此期間會加大執法和巡邏力度，嚴打超速及違規駕駛行為。

「超速警醒周」由州長交通安全委員會(Governor's Traffic Safety Committee)負責，旨在減少和消除全州的超速駕駛，嚴防因超速導致的車禍事故。

期間除了增加執勤人數和監管頻率以外，州長交通安全委員會也會在全州電視、廣播等媒體，全面覆蓋播放「Speed Catches Up With You」公益廣告，提醒司機超速駕駛所要承擔的罰款及後果；全州街道也將設置多樣化信息標誌(Variable Message Signs)，提醒司機們注意超速駕駛的危險性。

根據州長辦公室數據，去年光是在「超速警醒周」的七天內，全州執法單位就開出了2萬3087張超速罰單，另外還有3萬2170張包括分心駕駛、車輛受損等違規罰單。

據統計，每年夏天是超速車禍的高發期，全年中在6月至10月期間因超速導致的車禍意外總數最高；州府統計，在2021年因超速導致的致命車禍共有353起，比2020年的317起增加了11%，其中有389人因此死亡，包括駕駛、騎士和行人。

霍楚表示，超速駕駛會帶來難以預料風險和後果，警醒周不僅要嚴打超速駕駛，還要對鼓勵所有司機安全駕駛也很關鍵。」霍楚說，州府希望藉此提醒司機們「慢慢前行」，安全抵達目的地。

由於超速容易導致車輛失去控制、降低車輛保護設備的有效性、增加碰撞的嚴重程度、加大司機感知危險後的停車距離等，在全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)的統計中，2020年全國的交通死亡事故中，有29%為超速導致。

車禍 霍楚 紐約州

上一則

首屆亞裔美食文化節 萬人空巷

下一則

華埠破獲200萬元仿冒品 5人被捕

延伸閱讀

紐約廢水驚現小兒麻痺病毒 全市恐已傳播 衛生局籲快接種疫苗

紐約廢水驚現小兒麻痺病毒 全市恐已傳播 衛生局籲快接種疫苗
MLB／洋基近11戰9敗 紐約媒體籲終結者該換人了

MLB／洋基近11戰9敗 紐約媒體籲終結者該換人了
紐約公務車試行超速自動減速 防止交通事故

紐約公務車試行超速自動減速 防止交通事故
超速闖紅燈 洛縣屬地4日連環車禍奪去五命

超速闖紅燈 洛縣屬地4日連環車禍奪去五命
華府多數校區周遭 2成駕駛超速逾10哩

華府多數校區周遭 2成駕駛超速逾10哩

熱門新聞

回憶事發當日經過，秦女士難掩悲傷。(記者鄭怡嫣╱攝影)

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

2022-08-11 07:27
警察在現場拉起布幔。(記者牟蘭╱攝影)

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

2022-08-09 18:23
餐廳戶外用餐區無門禁，易遭濫用。(取自餐廳臉書)

曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」

2022-08-08 10:30
秦女士(中)說，女兒尋短當天凌晨曾給自己發微信，讓「媽媽原諒我」，稱要帶她回國；右為沈珺。(記者牟蘭／攝影)

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

2022-08-13 12:29
涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希5日聆訊前飲彈自殺，他的屍體被市府人員抬出。(記者牟蘭/攝影)

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

2022-08-06 09:10
考邇日前發布視頻，指控她的丈夫家暴她，日前受不了壓力，自殺身亡。(視頻截圖)

遭家暴8年網上求助 紐約亞裔婦不堪壓力自殺身亡

2022-08-09 13:46

超人氣

更多 >
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」
蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生