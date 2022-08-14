超速警醒周 紐約嚴打違規駕駛

紐約州從14日至21日為「超速警醒周」，將嚴打超速違規。(州長辦公室提供)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)13日宣布，今(14)日至21日為「超速警醒周」(Speed Awareness Week)，全州的執法機構在此期間會加大執法和巡邏力度，嚴打超速及違規駕駛行為。

「超速警醒周」由州長交通安全委員會(Governor's Traffic Safety Committee)負責，旨在減少和消除全州的超速駕駛，嚴防因超速導致的車禍 事故。

期間除了增加執勤人數和監管頻率以外，州長交通安全委員會也會在全州電視、廣播等媒體，全面覆蓋播放「Speed Catches Up With You」公益廣告，提醒司機超速駕駛所要承擔的罰款及後果；全州街道也將設置多樣化信息標誌(Variable Message Signs)，提醒司機們注意超速駕駛的危險性。

根據州長辦公室數據，去年光是在「超速警醒周」的七天內，全州執法單位就開出了2萬3087張超速罰單，另外還有3萬2170張包括分心駕駛、車輛受損等違規罰單。

據統計，每年夏天是超速車禍的高發期，全年中在6月至10月期間因超速導致的車禍意外總數最高；州府統計，在2021年因超速導致的致命車禍共有353起，比2020年的317起增加了11%，其中有389人因此死亡，包括駕駛、騎士和行人。

霍楚表示，超速駕駛會帶來難以預料風險和後果，警醒周不僅要嚴打超速駕駛，還要對鼓勵所有司機安全駕駛也很關鍵。」霍楚說，州府希望藉此提醒司機們「慢慢前行」，安全抵達目的地。

由於超速容易導致車輛失去控制、降低車輛保護設備的有效性、增加碰撞的嚴重程度、加大司機感知危險後的停車距離等，在全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)的統計中，2020年全國的交通死亡事故中，有29%為超速導致。