甜品店內遇賊 華男背包遭拉開摸走錢包

嫌犯拉開18歲華男背包，盜走錢包。(市警提供)

皇后區法拉盛 近日發生一起偷竊案，一家位於法拉盛中心的甜品店，一位18歲的華人 男子的背包被拉開、錢包被盜走，市警近日公布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警，7月12日下午近2時，市警109分局接到報警電話，表示在一家位於法拉盛友聯街(Union St)近羅斯福大道(Roosevelt Ave)的甜品店內發生一起竊案。

警方趕到現場後，一位18歲的華人男子表示當時，感到自己的背包被拉開，等發現時，竊賊已經盜走自己的錢包，跳上電動自行車逃跑；錢包內含300元現金、一張信用卡、一張借記卡、他的ID及個人物品等。

市警局近日公布嫌犯作案照片，嫌犯為男性，中等膚色，年齡在40歲左右，作案時身穿黑色T恤，灰色短褲並戴著一頂棒球帽，警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。