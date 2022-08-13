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紐約客談／新冠疫情 加劇移民悲歌

紐約客談

幾天前，年僅32歲的華女施秦從法拉盛公寓的16樓一躍而下，當場死亡，知情者表示她有憂鬱症，曾經在夜店工作，她69歲的母親失去了在美唯一的依靠，悲痛欲絕。中風兩次並伴有高血壓的她，已然沒有勞動能力，棲居在法拉盛地下室，打算將女兒身後事辦理後，落葉歸根返還家鄉。

對於新移民，既有躍升階級的美國夢實現者，但也有些是類似這樣的移民悲歌，或不為人知的移民辛酸，為了生計從事各種工作，常面臨難以為外人道的經濟與精神壓力。疫情以來，包括施秦在內，法拉盛已有三名夜店工作者跳樓自殺，其他兩例分別發生在今年5月與去年的1月，據信分別與憂鬱症以及財務壓力有關。

紐約市民的心理健康問題不容小覷，而新冠疫情的爆發，則無疑加劇了這一態勢。6月舉辦的州檢察長心理健康公聽會上，代表們作證詞表示，全市憂鬱症患者的數量已經比疫情前增加兩倍。而由於許多移民英語水平不佳，調查無法觸及，這一數字事實上仍被嚴重低估。心理疾病的患者中，很大一部分沒機會接觸到社區相關資源，這其中也包括社會能見度相對較低的新移民、低收入者、社區長者等。

這起自殺事件中，許多細節與實情，或許已然無法得知。施秦不是加害者，她可能因心理問題等困擾而輕生，令人惋惜，有如移民社區的悲劇縮影之一，也應引起人們對於心理健康危機進一步的重視，她的母親也可視為間接的受害者。此時此刻，社區或可試著設身處地思考：要讓施秦的職業標籤成為一種閒言絮語的道德風向，還是助她的母親，完成女兒想回家團聚的遺願。

(紐約客談，每周二至周六見報)

移民 法拉盛 疫情

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