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「媽媽原諒我」 跳樓華女遺願 想帶母回國

記者牟蘭／紐約報導
秦女士(中)說，女兒尋短當天凌晨曾給自己發微信，讓「媽媽原諒我」，稱要帶她回國；右為沈珺。(記者牟蘭／攝影)
秦女士(中)說，女兒尋短當天凌晨曾給自己發微信，讓「媽媽原諒我」，稱要帶她回國；右為沈珺。(記者牟蘭／攝影)

來自上海的華女施秦，日前在皇后區法拉盛跳樓輕生，獨留她的母親秦女士一人在地下室生活；秦女士12日指，女兒尋短當天凌晨曾給自己發微信，讓「媽媽原諒我」，稱要帶她回國，言詞消極，案發當天上午她還陪伴女兒，沒想到四小時後，天人永別，「現在自己只想帶孩子返回故鄉」。

影音來源：記者牟蘭

沈珺(左)探望跳樓身亡的施秦母親秦女士(右)。(記者牟蘭／攝影)
沈珺(左)探望跳樓身亡的施秦母親秦女士(右)。(記者牟蘭／攝影)

69歲的秦女士說，20多年前她為了給家人更好的生活，趁著施秦還小的時候，獨自一人持旅遊簽證到紐約打拚，為針灸醫生打工，直到十多年前，才為當時20歲的施秦辦理學生簽證，母女倆終於在美國團聚。

五年前，秦女士因血壓飆升，突然腦出血、失去意識，醒來時已沒有認知，通過復健才逐漸生活自理，但失去工作能力。

施秦以及施秦與母親的合影。（家屬提供）
施秦以及施秦與母親的合影。（家屬提供）

為維持生計，秦女士指，她還曾坐賭巴前往康州，只為了多賺不到20元的薪水，但疫情期間賭巴停擺，只能靠女兒每月200到500元的生活費接濟，現在連房租都無法支付；她說，女兒面容姣好、性格內向，否定她在夜店上班及吸毒，認定女兒從事美甲業，「她膽子很小，怎麼可能做這種事。」

秦女士表示，施琴數月前告知要到加州工作，但她對女兒的工作細節不清楚，先說她到加州做短視頻，後又說她做美甲，但肯定的是，女兒返回紐約時，身形削瘦、衣著骯髒，與之前盼若兩人，精神狀況不佳，有時神智不清。

32歲的施秦9日下午，從法拉盛住處16樓跳樓，當場死亡。(本報檔案照)
32歲的施秦9日下午，從法拉盛住處16樓跳樓，當場死亡。(本報檔案照)

對於施琴的異常，秦女士說，她曾致電心理醫生為女兒預約，但遭她拒絕，「施秦說自己沒病，不願去」；她指，案發當天凌晨3時許，女兒曾給她發微信，內容消極，不斷向她道歉，請求她的原諒，讓她忘掉自己，不要難過，以「我愛你媽媽」結尾。

秦女士說，女兒尋短當天凌晨曾給自己發微信，讓「媽媽原諒我」，稱要帶她回國。(記者...
秦女士說，女兒尋短當天凌晨曾給自己發微信，讓「媽媽原諒我」，稱要帶她回國。(記者牟蘭／翻攝)

秦女士表示，她看到施琴的微信後，當天上午就前往女兒的住所，陪伴女兒到中午12時左右，期間對方一直趕她離開，下午4時許，她才收到消息，得知女兒跳樓，「我知道她不對勁」。

施秦去世後，秦女士說，她每日以淚洗面、睡不著覺，家中的桌上還擺放三天前為女兒做好的飯菜，如今白髮人送黑髮人，她只想帶女兒早日回家，期盼社區援助。

美國上海同鄉會會長沈珺表示，同鄉會已著手幫助施琴處理喪葬事宜，也為死者建立gofundme捐款網頁https://gofund.me/f8e2c9d9，呼籲善心人士捐款；她說，施琴無論生前從事何種職業，她以這種方式結束生命，感到惋惜，呼籲民眾加強心理治療，避免悲劇發生。

秦女士說，女兒尋短當天凌晨曾給自己發微信，讓「媽媽原諒我」，稱要帶她回國。(記者...
秦女士說，女兒尋短當天凌晨曾給自己發微信，讓「媽媽原諒我」，稱要帶她回國。(記者牟蘭／攝影)

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