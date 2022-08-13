華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

一名華女到中餐館取餐時未將汽車熄滅，結果遭人盜竊。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)一名華女 大意將汽車 停放在班森賀繁忙的華人商業區，未熄滅汽車引擎便離開數分鐘，結果被人開走；轄管當地的市警62分局表示，汽車盜竊案經常發生，多次提醒民眾不要貪圖便利，因小失大。

據62分局紀錄，40歲華女報警稱，她於本月1日先在家裡打電話訂餐，然後接著在當日中午12時50分左右，來到86街1968號的中餐館取餐；她將汽車停在餐廳前的路邊，認為只是取個餐，很快就會回來，未將汽車熄滅，鑰匙仍插在車上，就下車走進餐廳內。

當她走出店面時，碰巧撞見一名男子已坐上駕駛座，正關上車門，沿著86街東向快速行駛；受害者想起車內還放有一台蘋果手機，立即開啟追蹤功能，但信號在Cropsey大道交Bay 48街處時突然斷掉，華女無奈之下只好求助路人報警。

62分局警員在附近區域搜索，也向商家截取監控錄像，可嫌犯至今也還未落網。

當局此前曾多次提醒，表示轄區內汽車盜竊猖狂，犯罪分子只需幾秒的時間便能開走汽車，難以防範；大眾要避免給犯罪者提供機會，任何時候都不要冒險，離開汽車時要確保引擎關閉。