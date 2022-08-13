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紐約廢水 驚現小兒麻痺病毒 全市恐已傳播 衛生局籲快接種疫苗

記者張心／紐約報導
紐約市衛生局12日宣布廢水中發現小兒麻痺病毒，建議市民盡快接種疫苗。(取自市衛生局推特)
紐約市衛生局12日宣布廢水中發現小兒麻痺病毒，建議市民盡快接種疫苗。(取自市衛生局推特)

繼紐約上州洛克蘭郡(Rockland County)在上月底出現一起小兒麻痺確診病例後，紐約市衛生局12日緊急宣布，當局在全市廢水中發現小兒麻痺病毒，代表該病毒已在全市傳播，建議市民盡快接種小兒麻痺疫苗

聯邦疾病管制與防治中心(CDC)日前指出，由於洛克蘭郡當地社區抗拒接種疫苗，州府官員認為病毒正在擴散，恐怕在大紐約地區，已有數百名潛伏患者；小兒麻痺主要在人與人之間或通過受污染的水傳播，病毒可以感染人的脊髓導致癱瘓，並可能導致永久性殘疾或甚至死亡。

據了解，當局未透露是在紐約市哪些社區廢水中發現病毒，也未提供檢測到病毒的日期，以及有多少樣本被檢測為陽性等細節。

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)12日表示，紐約市民正面臨著小兒麻痺傳播風險，只需接種三劑疫苗即可預防，「小兒麻痺完全可預防，未接種的成年人和小孩都應該盡快施打疫苗。」

根據市衛生局數據，完成三劑小兒麻痺疫苗接種，保護力可達99%，全美大多數成年人在兒童時期都已完成接種，目前全市五歲及以下兒童的小兒麻痺疫苗接種率為86%，但一些地區只有不到三分之二的兒童完全接種，讓當局感到擔憂。

市衛生局表示，儘管許多感染者並無症狀，但大約4%的患者會罹患病毒性腦膜炎，且每200人中會有一人癱瘓；州長霍楚(Kathy Hochul)說：「這是一種非常嚴重的疾病，紐約人應該敲響警鐘，確保自己和孩子都接種了疫苗。」

「在新冠、猴痘疫情還未消退的當下，新的小兒麻痺傳染病又造成新的公共衛生風險」；市議長歐德思(Adrienne Adams)建議，市民應立即查詢自己和家人的疫苗接種紀錄，若未完全接種可聯繫自己的家庭醫生，或是撥打311尋求幫助。疫苗紀錄可上：https://myvaccinerecord.cityofnewyork.us/myrecord/查詢。

疫苗 紐約市 檢測

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