我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

保障墮胎權 紐約市簽署法案包 全方位保障安全可負擔墮胎服務

記者張心／紐約報導
亞當斯簽署墮胎法案包，以六項立法全面保護紐約市提供安全可負擔的墮胎服務。（市長辦公室提供）
亞當斯簽署墮胎法案包，以六項立法全面保護紐約市提供安全可負擔的墮胎服務。（市長辦公室提供）

紐約市亞當斯(Eric Adams)12日簽署墮胎法案包，以六項立法全面保護紐約市提供安全、可負擔的墮胎服務，包括市衛生局旗下所有診所，均將免費提供墮胎藥等，保障婦女權益。

12日簽署立法的六條墮胎法案，旨在加強對墮胎權的保護、擴大安全的墮胎機會、提高公眾對婦女權利及在紐約尋求墮胎者的認同。

其中第465-A號法案，要求市衛生局每年報告為市民和非市民提供的墮胎數量，並定期評估有執照的醫療機構提供生殖健康護理的能力；第466-A號法案，禁止市府機構以任何形式拘留來墮胎或是協助墮胎的人，如果不幸被拘留，也享有私人訴訟權。

第474-A號法案，要求在全市開展公共教育計畫，以便市民及時了解哪些生殖健康護理權是受保護的；該法案也要求市府科普人權法(Human Rights Law)中，與生殖健康決定權和制止歧視性侵犯的保護信息；如果市民感覺生育權受到威脅，可根據人權法提起民事訴訟。紐約市消費者與勞工保護局(DCWP)也被第506-A號法案規定，及時進行廣告宣傳和科普教育活動。

如果尋求墮胎保護的民眾受到生殖或內分泌醫療服務干涉，可以憑藉第475-A號法案，提起私人訴訟；此外，市衛生局旗下所有診所都必須在第507-A號法案的規定下，為尋求終止妊娠的患者，免費提供聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准的藥物流產服務。

亞當斯表示，最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，無非是想控制人們的身體和自由，但自己今日將「極具歷史性意義」的六項法案簽署立法，是在昭告全國：「紐約市將永遠捍衛所有人獲得墮胎的權利」，重申「生殖自由和墮胎權利在紐約將永遠受到保護。」

市議會議長歐德思(Adrienne Adams)表示，紐約市墮胎法案包是一個里程碑式不朽的方案，它傳遞了明確的信息，即紐約市是墮胎和生殖護理的安全天堂，「這些關鍵法案是由紐約市歷史上第一個女性占多數的議會倡導的，彰顯出我們以女性領導力向全國樹立榜樣。」

墮胎 紐約市 亞當斯

上一則

華社拚連署 挺第43選區重畫地圖

下一則

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

延伸閱讀

紐約市長簽「歷史性創舉」六項立法 維護墮胎權

紐約市長簽「歷史性創舉」六項立法 維護墮胎權
紐約禁查租客前科？華人房東憂安危

紐約禁查租客前科？華人房東憂安危
紐約公務車試行超速自動減速 防止交通事故

紐約公務車試行超速自動減速 防止交通事故
MLB／連7場敲安 張育成又開轟

MLB／連7場敲安 張育成又開轟
商場遇劫華男 抵抗後遭槍殺 亞當斯承諾協助處理後事

商場遇劫華男 抵抗後遭槍殺 亞當斯承諾協助處理後事

熱門新聞

回憶事發當日經過，秦女士難掩悲傷。(記者鄭怡嫣╱攝影)

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

2022-08-11 07:27
警察在現場拉起布幔。(記者牟蘭╱攝影)

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

2022-08-09 18:23
涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希5日聆訊前飲彈自殺，他的屍體被市府人員抬出。(記者牟蘭/攝影)

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

2022-08-06 09:10
涉殺嚴志文的嫌犯今晨自殺，他的屍體從家中運出。（記者牟蘭/攝影）

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

2022-08-05 15:10
餐廳戶外用餐區無門禁，易遭濫用。(取自餐廳臉書)

曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」

2022-08-08 10:30
死者嚴志文(右)與妻子趙坤英(左)。(趙坤英提供)

殺華裔外賣郎嫌犯自殺 中餐館老闆：沒人高興 真相石沉大海

2022-08-06 16:47

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判