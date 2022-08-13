保障墮胎權 紐約市簽署法案包 全方位保障安全可負擔墮胎服務

亞當斯簽署墮胎法案包，以六項立法全面保護紐約市提供安全可負擔的墮胎服務。（市長辦公室提供）

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)12日簽署墮胎 法案包，以六項立法全面保護紐約市提供安全、可負擔的墮胎服務，包括市衛生局旗下所有診所，均將免費提供墮胎藥等，保障婦女權益。

12日簽署立法的六條墮胎法案，旨在加強對墮胎權的保護、擴大安全的墮胎機會、提高公眾對婦女權利及在紐約尋求墮胎者的認同。

其中第465-A號法案，要求市衛生局每年報告為市民和非市民提供的墮胎數量，並定期評估有執照的醫療機構提供生殖健康護理的能力；第466-A號法案，禁止市府機構以任何形式拘留來墮胎或是協助墮胎的人，如果不幸被拘留，也享有私人訴訟權。

第474-A號法案，要求在全市開展公共教育計畫，以便市民及時了解哪些生殖健康護理權是受保護的；該法案也要求市府科普人權法(Human Rights Law)中，與生殖健康決定權和制止歧視性侵犯的保護信息；如果市民感覺生育權受到威脅，可根據人權法提起民事訴訟。紐約市消費者與勞工保護局(DCWP)也被第506-A號法案規定，及時進行廣告宣傳和科普教育活動。

如果尋求墮胎保護的民眾受到生殖或內分泌醫療服務干涉，可以憑藉第475-A號法案，提起私人訴訟；此外，市衛生局旗下所有診所都必須在第507-A號法案的規定下，為尋求終止妊娠的患者，免費提供聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准的藥物流產服務。

亞當斯表示，最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，無非是想控制人們的身體和自由，但自己今日將「極具歷史性意義」的六項法案簽署立法，是在昭告全國：「紐約市將永遠捍衛所有人獲得墮胎的權利」，重申「生殖自由和墮胎權利在紐約將永遠受到保護。」

市議會議長歐德思(Adrienne Adams)表示，紐約市墮胎法案包是一個里程碑式不朽的方案，它傳遞了明確的信息，即紐約市是墮胎和生殖護理的安全天堂，「這些關鍵法案是由紐約市歷史上第一個女性占多數的議會倡導的，彰顯出我們以女性領導力向全國樹立榜樣。」