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紐約公務車試行超速自動減速 防止交通事故

記者和釗宇 / 紐約報導
市長亞當斯宣布，市府正在公務車輛中試點主動型智能車速輔助系統，車輛將根據不同路段的限速自動降低速度。（市長辦公室提供）
市長亞當斯宣布，市府正在公務車輛中試點主動型智能車速輔助系統，車輛將根據不同路段的限速自動降低速度。（市長辦公室提供）

紐約市亞當斯(Eric Adams)11日宣布，市府正在公務車輛中試行「主動型智能車速輔助系統」(active intelligent speed assistance)，安裝此系統的車輛將根據不同路段的限速自動降低速度，進而防止超速駕駛導致的交通事故。

市府正在公務車輛中試點主動型智能車速輔助系統，車輛將根據不同路段的限速自動降低速...
市府正在公務車輛中試點主動型智能車速輔助系統，車輛將根據不同路段的限速自動降低速度。（市長辦公室提供）

智能車速輔助系統分為被動型和主動型兩種模式；若使用被動型智能車速輔助系統，車輛只會在超速時警示車主減速，但車主保有控制權，仍可無視警告，歐盟已要求所有新車從7月起安裝被動型智能車速輔助系統；相比之下，紐約市試行的是主動型智能車速輔助系統，即系統將自動根據相應路段的限速，自動讓車輛減速，車主無法干涉。

亞當斯和市政府行政事務局(Department of Citywide Administrative Services，簡稱DCAS)局長匹諾克(Dawn Pinnock)表示，將在全市50輛公務車上試行主動型智能車速輔助系統，「超速駕駛危害生命，因此我們必須採取行動，紐約市正作為表率，在市府車隊中採用新技術，這項技術將確保公務車不再超速，讓所有人都能安全使用街道，因為交通安全就是公共安全。」

此項試行的改裝成本超過8萬元，將從市政府行政事務局、懲教局、公園局、交通局、環保局等部門的公務車試點，為期六個月，市府將與聯邦運輸部相關機構一同評估試行情況；如果成功，將在全市2萬4500輛公務車上安裝；不過，亞當斯本人的座駕則暫時不會安裝該系統，因為他乘坐的車輛歸市警總局調遣，而緊急車輛將可豁免安裝該系統。

目前，全市大多數街道的限速為每小時25哩，高速公路、橋梁和隧道限速各有不同；市府表示，試行項目三周前已經開始，正在主要在史泰登島一處限速每小時15哩的路段進行，行駛里程已超過1萬哩。

亞當斯 紐約市 史泰登島

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