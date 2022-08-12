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紐約禁查租客前科？華人房東憂安危

記者和釗宇 / 紐約報導
市議會多數黨領袖鮑沃斯11日提案並舉行集會，擬禁止房東和租房中介查詢租客的犯罪紀錄。(鮑沃斯提供)
市議會多數黨領袖鮑沃斯11日提案並舉行集會，擬禁止房東和租房中介查詢租客的犯罪紀錄。(鮑沃斯提供)

市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)11日提案，擬禁止房東和租房仲介查詢租客的犯罪紀錄，也不得因為租客曾被逮捕或定罪而拒絕出租，期減輕遊民問題；但房東指出，這讓租房更不安全，且雙重標準，因政府樓仍然可對租戶進行犯罪背景調查。

數據顯示，紐約市約75萬人有前科，有前科者成為遊民的可能性是一般人近十倍；新冠疫情之後，紐約市遊民增加，目前逾5萬人住在遊民所，市長亞當斯(Eric Adams)此前也表示，遊民是他就任第一年要解決的主要問題。

這項名為「公平入住」(Fair Chance for Housing Act)的提案去年就曾提出，但因房東維權團體全力遊說，未在市議會通過。今年完成換屆的市議會整體更傾向於進步派，目前提案已獲全體51名市議員中超過30人支持；亞當斯此前公布住房藍圖規畫時也表示，將支持此類提案。

根據提案，如果有人認為自己因有犯罪紀錄，租房遭歧視，可對房東提出訴訟，或向市人權局(City Commission on Human Rights)投訴；但也允許一些豁免情況，單家庭和雙家庭房屋，若房東也住其內，仍可查詢租客的犯罪紀錄；此外，任何房東均可查詢潛在租客是否在性犯罪者名單上。

鮑沃斯等民代和住房維權團體11日也在市議會舉行集會，聲援該提案；鮑沃斯表示，「總有房東不管租客的犯罪紀錄是多久以前、罪名輕重，而一概拒絕，現在有數萬人因此無家可歸、被關押及居無定所；紐約市遊民危機正惡化、租金上漲、可負擔住房減少，需採取大膽措施，讓所有人居有其所。」

華埠業主李卓勳表示，房東有責任保護租客安全，因此租客授權房東做背景調查。這項提案有雙重標准，因政府樓仍可調查租客犯罪背景調查，政府樓網站明文規定，犯罪歷史、定罪紀錄可能影響申請資格。議會等於說私人房東不適用該規定，卻要承擔安全責任，「但市府為何不承擔相同責任？」

市議會11日提案，擬禁止房東和租房中介查詢租客的犯罪紀錄，也不得因為租客曾被逮捕...
市議會11日提案，擬禁止房東和租房中介查詢租客的犯罪紀錄，也不得因為租客曾被逮捕或定罪而拒絕出租。(記者和釗宇／攝影)

房東 租客 遊民

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