疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

回憶事發當日經過，秦女士難掩悲傷。(記者鄭怡嫣╱攝影)

來自上海的施秦，9日下午於法拉盛跳樓輕生，69歲的母親秦女士10日接受本報採訪時表示，女兒剛從加州 回來幾天，疑被人騙去那裡打工數月，回來時骨瘦如柴，身無分文，還有憂鬱症。事發當天，女兒已整理好行李，準備搬到母親現居的一處地下室同住；接近案情人士表示，在死者公寓發現一封遺書：「活著很累，想和媽媽回國與爸爸團聚」。

個性靦腆 加州回來變樣

根據警方消息，32歲的施秦9日下午4時30分至5時間，從位於友聯街的亞洲大廈16樓跳下，當場死亡。本報記者10日走訪現場、該處為二室一廳，由施秦與二房東 合租，客廳放著許多行李箱，施秦從客廳的陽台跳下。她的臥室床上，留有一隻她養的小倉鼠及一本佛經，地上則放著輕生時她所穿的黑色拖鞋。

死者施秦。(母親提供)

「沒辦法過日子了，我也要和妳(施秦)走啊」母親在客廳接受採訪時泣訴。她說施秦十年來到美國，從事美甲工作，雖然相貌姣好，身高1米7以上，但有時「腦子不轉彎」，性格內向、靦腆、膽小，對待外人客氣，說話慢條斯理，之前也會不時貼補家用，但從加州打工近三個月回來後，卻瘦得「皮包骨頭」，一分工資也沒拿到，「她說是去加州老闆那裡做美甲，但我想，事情沒那麼簡單」。

母親說，女兒回來後，並未與她細說加州的事，只是道歉「媽媽對不起，錢給別人騙了」，髮型和著裝「和神經病一樣」，似乎有憂鬱症，「時而清醒時而不清醒」，並說要自殺、要回上海，讓她非常擔心，接連兩天住在她的公寓，照顧起居。她雖然每月準時交租，但本月因加州之行無錢交租，二房東以生病及交不出房租等為由，要求她搬走。

母遲來一步 竟天人永隔

她說，事發當日，兩人已約好，搬到她位於法拉盛的地下室一同居住。早上11時，她買了盒飯想送來，女兒說頭昏，睡醒再回電，下午她打了幾個電話，女兒都沒有接，走去女兒公寓途中，被人吿知「您女兒出事了」，「之後我不是走，幾乎是爬過去的」。來到墜樓現場，她見女兒全身披著白布，露出一點面容，痛哭流涕，後因昏倒被送進醫院。

合租房客廳，施秦的行李箱堆疊，案發當日，她本已與母親約好搬去她的地下室居住。(記者鄭怡嫣／攝影)

「心裡難過，什麼也沒有了」她說，當時門衛報警，有住戶鑰匙的公寓管理員不在，警方破門而入，未見二房東。二房東至今未出現，女兒的兩台手機和項鍊也不翼而飛。

施秦公寓的16樓陽台。(記者鄭怡嫣／攝影)

有關遺失的手機及項鍊，接近案情人士表示，在施秦的臥室及陽台發現手機，上面均有白粉，警方還在客廳發現沾著白粉的電腦，目前均在緝毒組保管，項鍊則有血跡，也暫存警局。此外，警方還在屋內發現一封遺書，上寫「活得很累，想和媽媽回國跟爸爸團聚」，死者曾是酒吧的坐台小姐，患有憂鬱症，曾多次被警方送至醫院。

母生活困難 同鄉伸援手

施秦輕生後，秦女士在美再無親人，她說自己曾兩次中風 ，半身不遂，很難找工作。20幾年前來美時，她曾當保姆，但沒五年血管就因高血壓爆掉，數日才搶救回來，身體一直抱恙，「做不了了，不中風還可以，中風什麼事也做不了」。辦理完女兒的身後事，她計畫回上海，與丈夫及兒子團聚。不過，至今他們仍不知女兒輕生的消息。