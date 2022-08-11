堵車費來了 市井小民何去何從

近日幾則交通新聞，讓人感嘆紐約市出行真的不易。大都會 運輸署(MTA)的60街以南堵車費 提案出爐，外州車輛進城，最低九元，最高擬收23元，但將抵銷隧道費，至於一河之隔的皇后區、布碌崙，若走免付費橋梁，仍將全額收費，提案若通過，最快明年底可實施。

雖說早有心理準備，但在萬物皆漲、荷包沒漲的時刻，堵車費對開車族、搭電召車人士，仍是個壞消息。油價居高，許多人也許此時正在盤算，每個月要因此增加多少交通開銷。雖然堵車費目的之一，是減少進城車輛，改善塞車，但每天尖峰時段通勤的惡夢，一時之間，也很難想像真會有清醒的一天。

精打細算之下，有些人或許想改搭公車，可惜也沒有好消息。乘客組織NYPIRG本周公布公車行車速度統計，全市五區搭乘率最高的幾條路線，平均時速都在4.6至8哩之間，維權人士並建議市府增設公車專用道。公車專用道？依照經驗，這對開車族而言，似乎也不是件好事，不小心就會吃罰單。

若不考慮軌道、站點維修等易造成誤點因素，搭地鐵也許是最能控制時間、金錢的出行選擇。然而，根據市警最新統計，捷運系統暴力犯罪 案件數，比去年同期增加近50％。但官方並未細分偏遠車站、深夜清晨時段，或老弱婦孺、亞裔等新聞常見的案件受害者，遭攻擊的比率。依常理判斷，也不容樂觀。

疫情遲遲未散去，犯罪數字又居高不下，若不在意花錢塞車受罪，開車應該還是比較安全。

（紐約客談，每周二至周六見報）