收緊保釋制度 僅高德曼表態支持

NY1於10日晚舉辦第十選區參選人電視辯論。(視頻截圖)

紐約州國會議員、州參議員初選，提前投票周六將展開，無現任國會議員競選的第十選區無疑是全市最受關注的國會議員選戰；NY1於10日晚舉辦該選區參選人電視辯論，僅前川普彈劾案檢察官高德曼(Dan Goldman)一人暗示應收緊保釋制度，不能再讓累犯逍遙法外。

雖然該選區民主黨初選的參選人多達12位，主辦方根據參選人籌款情況選出六人參加辯論，除高德曼外，還有華裔州眾議員 牛毓琳、市議員利華娜(Carlina Rivera)、現威徹斯特郡國會議員瓊斯(Mondaire Jones)、前國會議員霍茲曼(Liz Holtzman)和州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)。

犯罪問題和是否應收緊保釋金制度，無疑是社區最關心的問題。此前市長亞當斯(Eric Adams)呼籲州議會舉行特別會期解決此事，但州長霍楚(Kathy Hochul)卻表示新財年預算案中已經對保釋制度作出調整，不必再改動；所有參選人中，只有政見稍溫和的高德曼暗示應該收緊保釋制度，不能再讓累案犯一再被釋放，危害社區，「我和小商業者交流，許多人不敢坐地鐵；現在的問題並不是犯罪數據，而是人們感到不安全；我們可以給罪犯第二次機會，但不應該給第三、第四、第五次，否則會傷害警察執法的士氣。」

相比之下，其他參選人均表示支持霍楚的態度，認為犯罪問題與保釋制度關係不大；文雅麗和瓊斯表示，犯罪問題主因槍枝氾濫，而紐約市大部分非法槍枝都是從外州流入，因此應強化全國控槍法律；牛毓琳則表示，犯罪的根源是貧窮，應該通過投資社區來減少犯罪；利華娜說，增加永久性住房是解決犯罪問題的方法。

同時，大都會運輸署(MTA)公布堵車費 計畫的七個收費方案，費率從9元至23元不等，也成為辯論中熱烈的討論話題；所有參選人均支持堵車費計畫，但也表示應該為下東城居民提供折扣，因為下東城公共交通並不發達，許多人需要開車出行；高德曼表示，應仔細評估堵車費實施地圖，下東城等公共交通不發達的地區，不應被畫入執行區域。

牛毓琳和利華娜則表示，應該對殘疾人提供折扣，因為目前全市402個地鐵站 中，只有88處有電梯，殘疾人仍然依靠車輛出行。

此外，所有出席參選人均表示，沒有尋求前市長白思豪(Bill de Blasio)背書，如果白思豪背書，也不會接受；出席參選人都支持聯邦層面大麻合法化，同時反對在第十選區內新建賭場。